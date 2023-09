¿Por qué Lionel Messi no jugó ante Bolivia? Lionel Scaloni explicó su ausencia en La Paz

No estuvo el '10'. Argentina goleó 3-0 a Bolivia en condición de visitante en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pero Lionel Messi no fue convocado en el conjunto nacional.

Si bien Lionel Messi le dio la victoria a la Selección de Argentina 1-0 la semana pasada contra Ecuador en Buenos Aires, en esta oportunidad ni siquiera fue convocado ante la 'Verde'. Tras el cotejo en el Hernando Siles de la altura de La Paz, Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, explicó la ausencia del atacante del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

"Ayer (lunes) intentó recuperarse, aunque no se sentía cómodo y decidimos no arriesgarlo. No estaba para jugar", fue lo que indicó el entrenador de Messi en conferencia de prensa.

Argentina le ganó a Bolivia y Messi no jugó

🏆 #Eliminatorias



⚽ @Argentina 🇦🇷 3 (Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González) 🆚 #Bolivia 🇧🇴 0



👉 ¡Final del partido!



🔜 El elenco comandado por Lionel #Scaloni jugará en octubre nuevamente por las Eliminatorias Sudamericanas. pic.twitter.com/q3PG2sExYO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 12, 2023

La albiceleste hizo los goles por medio de Enzo Fernández (31'), Nicolás Tagliafico (42'), tras notables asistencias de Angel Di María, quien fue el reemplazo de 'Leo'. El tercer tanto estuvo a cargo de Nicolás González a los 83'.

En tanto, el equipo de Gustavo Costas jugó con 10 hombres desde los 36 minutos por la expulsión del defensor Roberto Fernández.

Con esta victoria, Argentina suma seis puntos producto de dos triunfos al hilo, mientras que Bolivia acumula dos derrotas, la primera contra Brasil por 5-1.

Hay que tener en cuenta que Lionel Messi arrastra una seguidilla de 12 partidos en los últimos 49 días (11 con el Inter Miami y 1 con su selección).

Incluso, en su momento el DT Gerardo 'Tata' Martino, quien lo dirige en el estado estadounidense de Florida, remarcó que "en algún momento va a tener que parar para recuperarse".

