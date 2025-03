Scaloni responde a jugadores brasileños previo al duelo por Eliminatorias: "Es un partido importante, pero no deja de ser fútbol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, examinó el vínculo entre argentinos y brasileños, previo al duelo que sostendrán por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, y desterró la palabra "racismo" en el cotejo.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que no profundizó en las declaraciones de los jugadores brasileños, pero aseguró que todos son "amigos", dando a Lionel Messi y Neymar como ejemplo.



"No profundicé en las declaraciones de los jugadores brasileños. Siempre es un partido importante, pero no deja de ser fútbol. Hay que recordar la imagen de Messi y Neymar, con eso nos tenemos que quedar, estando juntos y siendo amigos", expresó Lionel Scaloni.



“Cada uno quiere ganar, pero no tiene que pasarse. El racismo está fuera de nuestras cabezas. La gente espero que vaya a alentar a la Selección Argentina y nada más", añadió.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia del entrenador Lionel Scaloni: "Es un Argentina - Brasil y nunca deja de ser importante, pero es un partido de fútbol. La imagen de Leo (Messi) sentado con Neymar en el Maracaná es la imagen que tenemos que tener". pic.twitter.com/e4ayiZEi0H — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2025

¿Qué equipo colocará Scaloni ante Brasil?

Por otro lado, el técnico de la Selección de Argentina indicó que el equipo que pondrá en cancha será "muy parecido" al que paró ante Uruguay, pero no dio luces de quiénes jugarían.

"El equipo será muy parecido a lo del otro día, con la inclusión de Rodrigo (De Paul). Habrá algunos cambios, pero no más de dos. Hoy veremos y tomaremos la decisión final", sostuvo Scaloni.

“Es un buen partido para demostrar que el equipo sigue vigente y la idea es hace buen partido ante un gran rival. Tiene un gran equipo, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante”, añadió.

Al ser consultado por el futuro de Lionel Messi en la fecha doble de junio dijo: “No pensamos nada con Messi hasta que no sepamos si él está bien. No nos preocupa ahora. El método para jugar sin Messi hay que buscarlo. Tratamos de encontrar un funcionamiento para que su ausencia se note lo menos posible".

“El objetivo siempre es el mismo. Somos competitivos y eso nos llena de orgullo. Cada uno sabe lo que aporte y podemos decidir sobre uno u otro. De parte del cuerpo técnico, las sensaciones son de agradecimiento para lo que hacen los chicos. En el fútbol hay momentos que te dominan o dominas, pero estaremos preparados", concluyó.



