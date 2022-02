Argentina recibe a Colombia en Córdoba | Fuente: EFE

Argentina y Colombia se verán las caras este martes, 1 de febrero, en el estadio Mario Alberto Kempes. El duelo, correspondiente a la jornada 16 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, se jugará a partir de las 6.30 p.m. (horario colombiano y peruano). En territorio argentino el reloj marcara las 8:30 p.m.

El duelo entre Argentina y su par de Colombia será transmitido en Perú por Movistar. En territorio argentino lo puedes seguir por TV Pública y TyC Sports. En tierras cafeteras sintoniza Caracol TV.

Así llega Colombia

Colombia, acorralada por la necesidad de una victoria que le permita aproximarse a la zona de clasificación del Mundial, visitará este martes a una ya clasificada selección argentina, que acumula 28 partidos sin derrotas, pero quiere más en las eliminatorias sudamericanas.



Por contra, la selección cafetera necesita ganar en Córdoba para poner fin a la racha de seis encuentros sin triunfos y mantener viva la ilusión de estar en Qatar 2022.



A falta de tres jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas, Brasil y Argentina ya se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo de este año, aunque con un partido menos.



Ecuador, con 24 puntos, y Perú, con 20, ocupan de momento las otras plazas clasificatorias.



Uruguay, con 19 unidades, está quinto, en zona de repesca.



Colombia es sexto con 17 y, por ahora, está fuera del Mundial.



Le siguen Chile (16), Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10).



El contexto en el que llegan a este partido Argentina y Colombia es totalmente diferente.

Así llega Argentina

La Albiceleste lleva 28 partidos sin derrotas, viene de ganar la Copa América de Brasil 2021 y venció en la jornada pasada como visitante a Chile por 1-2 aún sin su estrella Lionel Messi, que no fue citado para esta doble fecha.



Colombia, en cambio, acumula cuatro empates y dos derrotas en los últimos seis partidos de Eliminatorias, en los cuales no ha anotado ni un solo gol.



En la jornada anterior, los dirigidos por Reinaldo Rueda cayeron por 0-1 ante Perú, un rival directo en la lucha por la clasificación.



Ante Argentina, no podrá jugar el zaguero Yerri Mina, por acumulación de amarillas.



Lo mismo pasa en la Albiceleste con Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.



Además, Alejandro 'el Papu' Gómez y Lucas Ocampos están en duda por molestias físicas, según confirmó el propio seleccionador.



Argentina vs Colombia: alineaciones probables.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, German Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.



Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, James Rodríguez, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus, asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Danielo Manis.



.

