Argentina vs. Uruguay EN VIVO: se enfrentan en Buenos Aires por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026

Argentina vs. Uruguay EN VIVO: se enfrentan este jueves 16 de noviembre por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en La Bombonera, desde las 7.00 p.m hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por las señales de Movistar Deportes, TyC Sports, TV Pública, AUF y Antel TV. También podrás seguir las incidencias del encuentro EN EXCLUSIVA por radio a través de RPP (89.7 FM y 730 AM) y ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega Argentina al partido por Eliminatorias Sudamericanas?

El equipo de Lionel Scaloni llega al partido con Uruguay en un estado de forma extraordinario, con un pleno de victorias en las cuatro fechas jugadas y sin ningún gol encajado. Además, venció con holgura a sus cuatro rivales: Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Pero, ahora, afronta -a priori- los duelos más complicados de la eliminatoria: Uruguay y Brasil.



Si los locales ganan, igualarían su mejor registro en los cinco primeros encuentros por clasificatorias, récords que consiguió bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.



Las últimas tres veces que ambos equipos se enfrentaron en partidos de este tipo, la victoria fue para Argentina. Pero, la victoria sobre Brasil parece haber levantado las esperanzas celestes.



El once que pretende Scaloni no prevé muchas sorpresas, sobre todo bajo los tres palos y en la defensa. Pero, la posibilidad del debut del recién convocado Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, podría ser una de las novedades del partido.



La contienda promete ser especial para el Dibu, recientemente galardonado con el Yachine Trophy al mejor portero de la temporada, pues confesó que el encuentro que tendrá lugar en La Bombonera será muy especial para él, ya que nunca jugó ahí.



El centro del campo albiceleste tendrá los mismos tres pilares del Mundial: Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul.



Las dudas estarán en el ataque. Con Ángel Di María y Lionel Messi recuperados, la posibilidad de ver a Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González se reduce.



🏆 #Eliminatorias Comienza la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. pic.twitter.com/FCkOw49t6g — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 15, 2023

¿Cómo llega la Selección de Uruguay?

Los uruguayos presentan un plantel joven, pero con la experiencia de jugadores como Federico Valverde o Darwin Núñez.

El regreso del central José María Giménez, después de su sanción, llevará a Ronald Araujo a jugar en la banda derecha, para que el defensa del Atlético de Madrid comparta la zaga con Sebastián Cáceres.



Con solo tres puntos en juego, el Clásico del Río de la Plata se presenta, en el estado actual de ambas selecciones, como uno de los más atractivos de las eliminatorias sudamericanas.

Posibles alineaciones del Argentina vs. Uruguay

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.



.Uruguay: Sergio Rochet; José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Bruno Méndez; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Luis Suárez.

Argentina vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs. Uruguay vía TV por las Eliminatorias 2026?

