¿Retorna ante Perú?: "Las puertas de la selección chilena no están cerradas para Arturo Vidal"

La situación de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 no es la mejor. En ‘La Roja’ había mucha expectativa de que en este periodo puedan encaminar su retorno a los mundiales de la mano de Ricardo Gareca, sin embargo, el presente indica que se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones.

Cuatro caídas consecutivas tras la Copa América 2024, en la que tampoco superaron la fase de grupos, ha generado que las miradas se depositen tanto en los jugadores como en el entrenador Ricardo Gareca. Uno de los principales críticos del ‘Tigre’ es Arturo Vidal, histórico en el seleccionado chileno que no ha sido tomado en cuenta en las convocatorias de los últimos meses.

A pesar de los constantes cuestionamientos del mediocampista hacia Gareca, en la interna de ‘La Roja’ no creen que esto haya generado un rencor de parte del técnico.

“El profe (Ricardo Gareca) nunca ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo (Vidal) o hacia otro jugador de la Generación Dorada”, declaró Pablo Milad, presidente de la ANFP.

¿Vuelve Arturo Vidal a la Selección de Chile?

Tras perder en octubre contra Colombia y Brasil, en la Selección de Chile se evaluó la continuidad de Ricardo Gareca. El estratega recibió el respaldo para continuar su ciclo, aunque los medios locales indican que la directiva de la ANFP habría sugerido la vuelta de jugadores de la ‘Generación Dorada’, entre ellos Arturo Vidal.

“A mí me sorprende (Ricardo Gareca) que no tenga ningún tipo de recelo, principalmente con Arturo, con quien he hablado. Él tiene la mejor disposición y eso es una de las cualidades que él tiene. Las puertas no están cerradas, tiene que evaluar su nivel. Lo veo mucho mejor que antes”, puntualizó Pablo Milad.

“Yo creo que el profe’ va a considerar tenerlo en sus planificaciones, yo creo que está abierto a reclutar a los jugadores que sean necesarios”, añadió el máximo dirigente del fútbol chileno.

Ricardo Gareca ante Perú en Lima

Arturo Vidal llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadore con Colo Colo y además está en la pelea por el título liguero. Su retorno a ‘La Roja’ es una incógnita y de darse su reaparición con Chile podría darse en el ‘Clásico del Pacífico’ frente a Perú.

Por la fecha 11 de las Eliminatorias, la Selección Peruana recibirá a Ricardo Gareca y compañía el viernes 15 de noviembre en el Estadio Nacional. La ‘bicolor’ es novena con seis unidades, superando por un punto a Chile.