¡No hay mal que dure 100 años! Bolivia volvió a ganar de visita por Eliminatorias después de 67 partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Bolivia hizo historia. Este martes la Verde venció 2-1 a Chile por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que lo coloca en puestos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

La victoria del cuadro altiplánico va más allá de un resultado positivo e inesperado. Y es que Bolivia no ganaba de visitante por Eliminatorias desde hace 31 años.

De acuerdo con MisterChip, la última victoria de la Verde por clasificatorias ocurrió el 18 de julio de 1993, cuando venció 7-1 a Venezuela por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 1994, precisamente el último mundial al que clasificaron. Es decir, volvieron a ganar después de 67 encuentros (nueve empates y 58 derrotas).

Pero eso no es todo: Bolivia no ganaba en Chile desde 1994, cuando también ganó 2-1 con goles de Luis Ramallo y Mario Pinedo.

CHI 1-2 BOL (FT)



‼️ H I S T Ó R I C O ‼️



Termina la racha más larga sin ganar fuera de casa en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.



Bolivia llevaba ¡¡¡67 partidos seguidos!!! sin lograr la victoria como visitante (desde un 1-7 contra Venezuela, el 18… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 10, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Fue un resultado vergonzoso para Chile?

Por otro lado, Ricardo Gareca —en conferencia de prensa— indicó que la derrota ante Bolivia no fue vergonzosa. Además, dijo que La Roja hizo todo lo posible para ganar y que merecieron quedarse con los tres puntos.

"Perdimos un partido, está el dolor de perder, creo que no merecimos perder de ninguna manera. Creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo como para ganar el partido. Nos vamos con una derrota que duele, pero lejos está de una vergüenza", indicó en un primer momento.

"Chile hizo todo para ganar, tuvo la iniciativa y, lamentablemente, no lo pudo hacer. Seguimos con la chance intacta, está cada vez más comprimido el calendario y te obliga a ganar los compromisos que tienes. Mientras menos resultados tengamos, más ajustado está el calendario", complementó.

Luego, dijo que la derrota le duele mucho, pero no es una de las más dolorosas de su carrera. "Tengo tantos años de trayectoria como técnico que he tenido tantas derrotas que no podría explicarte cuál es la más dura", inició.

"Lo que más dolió de todo esto es la expectativa que teníamos como grupo de sacar este partido adelante. La gente que nos apoyó en todo momento, alentó en todo momento y no pudimos darle la alegría de los tres puntos. Son partidos importantes para sacarlo adelante, eso es lo que más me dolió", finalizó.