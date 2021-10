Ramiro Vaca celebra tras ganar a Perú en la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: AIZAR RALDES

EL último domingo, Bolivia consiguió un triunfo agónico ante Perú por 1-0 por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero los festejos por la victoria de La Verde duraron poco. ¿Qué pasó? La página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol fue hackeada.

No solo eso. Los hackers dejaron un mensaje para mofarse en la página principal de la FBF. “Boliviano, boliviano… Ay qué pena que me das… Tú te bañas en el lago, yo me baño en el mar”.

Al tomar conocimiento del ataque cibérnetico, la FBF emitió un comunicado -a través de sus redes sociales- anunciando que estaban trabajando para recuperar la página insitucional.

“La Federación Boliviana de Fútbol informa que, tras el ataque cibernético al acceso de la página web de la FBF que se registró luego del triunfo de la Selección Nacional frente a Perú, en estos momentos se realizan los trabajos para restablecerla y así poder seguir brindando toda la información institucional y deportiva”, indicaron.

Los encargados de sistemas de la Federación boliviana no tardaron en recuperar la página. Esta se restableció. Borraron el mensaje, que dejaron los hackers, y continuaron celebrando la victoria ante la blanquiarrroja.

El comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol

Se alistan para el duelo contra Paraguay

En la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, Bolivia recibirá a Paraguay en el Hernando Siles de La Paz. La Verde quiere seguir sumando puntos en casa y ahora espera hacerlo ante los guaraníes que viene de perder ante Chile.





