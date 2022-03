Bolivia se mide ante Brasil por la jornada 18 de Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: AFP

Bolivia buscará despedirse de la mejor forma de las Clasificatorias Sudamericanas e intentará vencer a Brasil por la jornada 18 de Eliminatorias Qatar 2022. La 'Verdeamarela', que ya consiguió su boleto directo a la máxima fiesta del fútbol, se jugará ante su rival de turno el invicto sin conocer la derrota en el certamen.

Los dirigidos por Tite saben que en altura de La Paz - 3,500 metros sobre el nivel del mar- no será nada facil derrotar a la 'Verde', pues presentan bajas importantes en el ataque ofensivo como Vinícius Junior y Neymar Jr, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas en la competición. No obstante, la 'canarinha' pese a no tener grandes referentes en la delantera, confía en sacar un resultado favorable de visita.

En tanto, Bolivia, que ya está eliminada tras ubicarse en la penúltima posición con tan solo 15 unidades, pretende dar el gran golpe en su casa y hacerla respetar ante el líder del certamen.Para este duelo los 'áltiplánicos' presentan las bajas de Marc Enoumba, Luis Haquín y Moisés Villarroel.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras en el Hernando Siles fue el 5 de octubre de 2017, por las pasadas Eliminatorias a Rusia 2018. En aquel cotejo, ambos conjuntos se repartieron los puntos tras quedar igualados sin goles.











Horarios en el mundo: Bolivia vs. Brasil



Perú: 6:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 00:30 a.m. (30/03)

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bolivia vs. Brasil?

Bolivia vs. Brasil chocarán en partido vibrante el martes 29 de marzo. La contienda entre ambas selecciones está pactada a las 6:30 p.m. (hora peruana). En territorio boliviano es las 7:30 p.m. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles en La Paz



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Bolivia vs. Brasil?

El partido será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos en Perú. En Brasil se podrá seguir en Globo y Sport TV, mientras que en Bolivia en Tigo Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe y en la sección especial de las Eliminatorias.





NUESTROS PODCASTS

La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida de 211 mil peruanos y hoy los números de contagios y muertes muestran una esperanzadora tendencia a la baja. Aun así, difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus.