Optimismo ante la adversidad: Ricardo Gareca considera que Chile aún "está con vida" en las Eliminatorias

Las sensaciones en Chile no son las mejores, tras la derrota 0-1 ante Paraguay, en Asunción, por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La caída, sumada a la victoria de Perú sobre Bolivia, hizo que la Selección de Chile caiga al último lugar de la tabla de posiciones, con 9 puntos. Pese a ello y al panorama que se viene en el corto plazo, el entrenador argentino Ricardo Gareca apunta que su equipo aún mantiene chances de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo.

"La verdad que entiendo que los jugadores y todos estén frustrados. Una derrota, por lo general, genera pesimismo. Ahora necesitamos el apoyo de la gente porque el partido ante Ecuador es una final. Si logramos eso (ganar), nos reacomodamos", dijo Gareca en conferencia de prensa.

Trabajando desde ya de cara a la importantísima revancha que tenemos este martes 🔜🇪🇨



¡JUNTOS #SiempreConLaRoja! 🇨🇱✨



📷 Carlos Parra - Comunicaciones FFCh. pic.twitter.com/1LtMoxESMs — Selección Chilena (@LaRoja) March 21, 2025

La palabra de Gareca en Chile

Posteriormente, el también exDT de la Selección Peruana aseguró que, por su mente, no pasa renunciar a su actual cargo en 'La Roja'.

"No nos vamos a rendir. Tenemos que enfocarnos para el partido del martes. Siento que todavía estamos vivos. Quizás el ánimo de la gente no está de la mejor manera, pero me gustaría que vayan (al estadio) y se haga un esfuerzo, más aún en estos momentos", sostuvo el 'Tigre'.

Luego, Ricardo Gareca contestó en concreto de lo que fue la caída a manos de la ‘Albirroja’ en el Estadio Defensores del Chaco.

"No tuvimos precisión. Ellos ganaron de manera justa, aunque no se dio una gran diferencia en el juego. Tuvimos errores, pero seguimos atacando el arco rival", manifestó el estratega de Chile.

Jueves 20 de marzo

6:00 p.m. | Paraguay 1-0 Chile – Asunción (Paraguay)

TV: GOLPERÚ

7:45 p.m. | Brasil 2-1 Colombia – Brasilia (Brasil)

TV: Movistar Eventos 1, Latina

8:30 p.m. | Perú 3-1 Bolivia – Lima (Perú)

Radio: RPP / TV: Movistar Deportes, América, ATV

Viernes 21 de marzo

4:00 p.m. | Ecuador vs. Venezuela – Quito (Ecuador)

TV: Movistar Deportes

6:30 p.m. | Uruguay vs. Argentina – Montevideo (Uruguay)

TV: Movistar Deportes

