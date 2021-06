Chile vs Bolivia por la jornada 8 de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

Chile vs Bolivia se enfrentan este martes, 8 de junio, en el Estadio Nacional de Chile. El duelo EN VIVO y EN DIRECTO entre 'La Roja' y 'La Verde' por la jornada 8 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 empieza a las 8:30 p.m. (hora peruana). En territorio chileno y boliviano se inicia a las 9:30 p.m.

El duelo por las Eliminatorias será transmitido por TV en Perú vía Movistar Plus (canal 6 de Cable). Mientras que en Chile lo podrás ver por Chilevisión y en Bolivia por Tigo Sports. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe

Las selecciones de Chile y Bolivia reaccionaron tras su mal inicio en la fase de clasificación sudamericana del Mundial de 2022 y este martes disputarán en Santiago un partido trascendental que puede dilucidar las opciones reales de ambas de conseguir el billete a Qatar.

Chile vs Bolivia: horario en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York) 9:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Bolivia: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Uruguay: 10:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

España: 3:30 p.m. (9/06)

Tras la disputa de cinco partidos, el conjunto chileno es séptimo con cinco puntos, a dos del cuarto puesto que da el último billete directo al Mundial y que ahora ocupa Paraguay, mientras que Bolivia es octava con cuatro unidades.



La Roja sólo ha conseguido una victoria, por dos derrotas y dos empates, el último de ellos la pasada semana en Argentina en el que fue el debut en partido oficial en el banquillo del uruguayo Martín Lasarte como seleccionador.



Pese a esta irregular situación, las tablas ante la Albiceleste dejaron un buen sabor de boca a los chilenos, que no conseguían sumar puntos fuera de casa en unas eliminatorias mundialistas desde 2016 y que en el país vecino encadenaban tres visitas consecutivas con derrota.



"Necesitamos sumar tres puntos (ante Bolivia) y hacer bueno el punto que logramos en Argentina. Si no es así no va a servir de mucho el trabajo que hicimos en Argentina", dijo el portero y capitán de los chilenos, Claudio Bravo.



Así llega Bolivia

Bolivia, por su parte, tras comenzar las clasificatorias con una ristra de tres derrotas consecutivas, alzó la cabeza con un empate a dos tantos en Paraguay el pasado noviembre y la semana pasada consiguió su primera victoria, ante Venezuela por 3-1.



Este triunfo le dio algo de oxígeno al seleccionador de la Verde, el venezolano César Farías, y dejó al equipo en situación de engancharse a la clasificación si vence a Chile este martes.



Ambas selecciones se vieron las caras en un partido amistoso el pasado mes de marzo, con victoria chilena por 2-1, encuentro que ya dejó enseñanzas de lo que este martes pueden mostrar en el campo los dos equipos, como la fortaleza del atacante boliviano Marcelo Martins, autor del tanto de su equipo esa noche y que llega al encuentro tras haber convertido dos goles en el choque ante Venezuela.



Con quien no podrá contar Bolivia esta vez será con el centrocampista Erwin Saavedra, por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Danny Bejarano se perfila como su sustituto.



Farías también podrá echar mano ante Chile del defensor Adrián Jusino, ausente en la victoria ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas.



Chile vs Bolivia: alineaciones probables.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Pablo Galdames; Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Enrique Flores; Guimer Justiniano, Juan Carlos Arce, Ramiro Vaca, Diego Wayar, Rodrigo Luis Ramallo y Marcelo Martins Moreno. DT: César Farías,

