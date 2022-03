Reinaldo Rueda tras quedar fuera del Mundial: "El otro resultado no nos acompañó" | Fuente: AFP

El último martes Colombia venció por 1-0 a Venezuela en condición de visitante pero ni aún ganando le alcanzó para poder pelear por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, pues el cuadro 'cafetero' se quedó en sexto lugar en la tabla de posiciones a diferencia de un punto con Perú.

Por su parte, el entrenador del conjunto colombiano, Reinaldo Rueda, lamentó en conferencia de prensa no poder haber logrado el objetivo: "El otro resultado no nos acompañó. Creo que no lograr la meta es una pena por el fútbol colombiano, por toda la afición, ya que teníamos la intención de cumplir, de darnos esa satisfacción profesional. Es una frustración muy fuerte".

Asimismo, Reinaldo Rueda agregó: "Todas las selecciones tuvieron cambios por diferentes factores. Siempre se busca colocar el mejor 11 en la cancha".

Como se recuerda, los países que peleaban por alcanzar el cupo del repechaje hasta el final fueron Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, bastaba un triunfo de la 'blanquirroja' para poder alcanzarlo sin tener que depender de otros resultados.

Con esto, los dirigidos por Ricardo Gareca deberán esperar al mes de junio en el que se disputará el encuentro entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. El ganador que resulte será su rival en partido por ir al Mundial.