James Rodríguez se refirió a la eliminación de Colombia | Fuente: EFE

El centrocampista colombiano James Rodríguez, quien anotó este martes el único gol de su selección frente a Venezuela en la última jornada de las eliminatorias para Qatar 2022, aseguró que el sueño de clasificar a la cita mundialista "no se dio" y que el equipo "debe asumir esa responsabilidad".



El futbolista se vio a sí mismo sin palabras, pero aseguró que su equipo hizo su trabajo hoy. "Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos, creo que no es algo justo. Debemos trabajar en los próximos cuatro años", sostuvo James Rodríguez



"Creo que ahora no hay palabras, hemos hecho el trabajo nuestro hoy y cuando ya no depende de ti mismo, es mucho más complicado", dijo Rodríguez.



Colombia se despidió este martes del sueño de clasificar al Mundial de Catar 2022, aunque se quedó con el buen sabor de derrotar a Venezuela por 0-1 en la última jornada de las eliminatorias para Catar 2022, en las que Perú se afianzó en el quinto lugar y será quien juegue la repesca contra una selección de Asia.



El gol que definió la victoria de los cafeteros ante la Vinotinto, una que no obtenían como visitantes en Venezuela desde 1996, fue marcado en un penal repetido al final del primer tiempo, cobrado por James Rodríguez con un remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.