Colombia vs. Chile EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 9 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 10 de Eliminatorias Qatar 2022. Está programado para las 6:00 p.m. hora peruana y colombiana, en tanto que en horario chileno va a las 8:00 p.m.

Este partidazo entre Colombia y su par de Chile será transmitido en Sudamérica por las pantallas de Movistar Deportes, Caracol TV, Caracol Play, Chilevisión, Estadio TNT Sports y TNT Sports HD.

La Selección de Colombia viene de igualar 1-1 con Bolivia en La Paz y también con Paraguay en Asunción, dos resultados que derivaron en críticas por la falta de efectividad de cara al arco contrario y los errores defensivos. Los pupilos por Martín Lasarte, por su parte, cayeron 0-1 con Brasil en Santiago.

Colombia vs. Chile: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

Para enfrentar a 'La Roja', Reinaldo Rueda tendrá que lidiar con las bajas del central Davinson Sánchez, quien ya regresó a Europa para incorporarse al Tottenham, y del creativo Andrés Andrade, quien sufrió una lesión de tobillo y no podrá estar en el partido.



Como reemplazo del zaguero, que a pesar de no vivir sus mejores días es una pieza inamovible para su entrenador, se prevé que aparezca Carlos Cuesta, defensor del Genk de Bélgica que podrá debutar con la camiseta de Colombia a sus 22 años.



Igualmente se espera que reaparezcan en el once inicial de Colombia ante Chile jugadores como el creativo Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, que fueron suplentes ante Paraguay y pueden ayudar al equipo a crear más oportunidades de gol como ante Bolivia en La Paz.



"Tenemos que seguir creyendo en nuestro plan, sabemos que contamos con jugadores importantes y para nosotros lo más importante es mantener el balón la mayor parte del partido para poder controlarlo desde cualquier ámbito en el terreno", expresó el portero David Ospina, capitán, en conferencia de prensa.

La Selección de Chile, que viajó a Barranquilla desde Guayaquil, tendrá que lidiar para este determinante partido con las bajas de Eduardo Vargas y Sebastián Vegas por acumulación de tarjetas.



Como posible reemplazo de Vegas aparece el veterano Eugenio Mena, aunque también todo dependerá de si el técnico Lasarte decide jugar con línea cuatro, como contra Ecuador, o de cinco, como contra Brasil.



Adelante, para suplir la ausencia de Vargas y de Alexis Sánchez (ausente de la convocatoria por lesión), surgen las opciones de Diego Valencia e Iván Morales, dos jugadores jóvenes que se quieren consolidar en 'La Roja'.

Colombia vs. Chile: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Carlos Cuesta, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Miguel Borja.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco; Eugenio Mena,Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Tomás Alárcon; Diego Valdés e Iván Morales.

¿Dónde ver el Colombia ante Chile por televisión?

Lo ves por las señales de Movistar Deportes, Caracol TV, Caracol Play, Chilevisión, Estadio TNT Sports y TNT Sports HD. (EFE)

