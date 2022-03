Portugal presentó su convocatoria para la repesca europea del Mundial Qatar 2022 | Fuente: Instagram

Podría ser el último Mundial de su carrera y luchará para llevar a los lusos a la gran cita. Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal realizada por el entrenador Fernando Santos para la repesca europea a Qatar 2022 contra Turquía.

Después de perder contra Serbia y quedar segundo clasificado de su grupo en las Eliminatorias de Europa, Portugal se enfrentará el próximo 24 de marzo a Turquía en el estadio del Porto en la primera instancia de la repesca para seguir en camino hacia el Mundial.

Si el elenco de Cristiano Ronaldo obtiene el triunfo, se tendrá que enfrentar el 29 de marzo en el mismo estadio a Italia o a Macedonia del Norte, que jugarán el otro partido de repesca.

"Queremos estar en el Mundial, ese es nuestro objetivo. De todos nosotros, de la gente. No hay mucho más que hablar. Este es el momento de ganar. Todo lo demás es menos importante", dijo Fernando Santos este jueves.

Cristiano, Portugal y la lucha para llegar al Mundial

El camino para Portugal con miras al Mundial Qatar 2022 no será sencillo. Con un plantel conformado por grandes jugadores, los lusos no sostuvieron su buen arranque en las Eliminatorias. Así, Fernando Santos reconoció que sería “histórico” si no acceden al certamen.

"Si no conseguimos llegar a la meta, eso pasaría a la historia. Es indiscutible. Estamos convencidos de que juntos lograremos el objetivo. No nos preocupan las lecturas en el futuro. Lo que importa es el presente. A partir del día 29 los jugadores seguirán jugando y yo entrenaré", dijo con confianza el estratega.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe y Joao Félix encabezan la convocatoria, donde aparecen como novedades Cédric Soares, Gonçalo Inácio, Raphael Guerreiro y Otávio. No obstante, por lesión no serán parte del duelo ante Turquía Rúben Dias, Renato Sanches y Nélson Semedo.

Lista de convocados de Portugal para la repesca europea:

Arqueros: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (Porto) y Rui Patrício (Roma).

Defensas: Cédric Soares (Arsenal), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG).

Mediocampistas: Otávio (Porto), Danilo Pereira (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Matheus Nunes (Sporting de Portugal) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Gonçalo Guedes (Valencia), André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético de Madrid) y Rafael Leão (Milan).





