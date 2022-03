"Las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han terminado" | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los máximos goleadores y figuras históricas de la Champions League, sin embargo, por segunda ocasión consecutiva, ninguno de los dos pudo superar las rondas de octavos de final y fueron eliminados con sus respectivos equipos.

Los cuestionamientos hacia las estrellas del Manchester United y PSG, respectivamente, no se hicieron esperar, y en esta ocasión, el exdelantero francés Nicolás Anelka, fue enfático al apuntar que llegó el punto final de las carreras de los dos ‘cracks’.

"Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo... Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo", dijo en ‘RMC Sports’.

La eliminación Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Champions League dejó a los dos mejores jugadores de la última década en una delicada situación, ya con una edad avanzada. El PSG fue derrotado por el Real Madrid y el Manchester United, por el Atlético.

"Ambos deberían haber sido más inteligentes. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima", señaló Anelka.

Cuestionamientos a Messi por su rendimiento en PSG

Cristiano Ronaldo y Manchester United fueron eliminados de Champions por Atlético de Madrid | Fuente: AFP

Nicolás Anelka se mostró más sorprendido por el nivel mostrado de Lionel Messi con PSG, de quien esperaba pueda lucir más en el fútbol francés.

"Me sorprendió más Messi que Cristiano, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Cristiano Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo", mencionó.

"Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China”, añadió sobre los máximos ganadores del Balón de Oro.

Lionel Messi y PSG cayeron en la Champions ante Real Madrid | Fuente: AFP





