Ángel Di María confirmó que el partido ante Brasil fue el último que jugó por Eliminatorias

El último baile. Ángel Di María oficializó este jueves que el partido ante Brasil fue el último que disputó por Eliminatorias Sudamericanas.

A través de un extenso comunicado emitido en su cuenta de Instagram, el jugador de Benfica confirmó que disputó su último encuentro con la Selección Argentina y que, en la Copa América, se retirará de manera definitiva de la ‘Albiceleste’.

"Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", indicó en un primer instante.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina. Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, complementó.

Los mensajes no tardaron en llegar

En el comunicado, Ángel Di María también agradeció a la hinchada, familia, amigos y compañeros por todos estos años, y añadió que el combinado sigue haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad.



El mensaje tuvo respuestas inmediatas de sus compañeros de la selección. El defensa del Atlético de Madrid, Nahuel Molina; los jugadores de Roma, Leandro Paredes y le enviaron mensajes de cariño y agradecimiento.



"Sos enorme fide", publicó Dybala en respuesta a la publicación.



Di María acumula 135 partidos con la selección, donde anotó 29 goles y dio 33 asistencias. Desde su debut en las eliminatorias del Mundial 2010 de Sudáfrica, el 'Fideo' fue partícipe de los tres logros de la 'Scaloneta': la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022.



También estuvo presente en el Oro Olímpico de los Juegos de Pekín 2008.

