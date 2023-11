André Carrillo: "Siendo Juan Reynoso un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo"

Los futbolistas de la Selección Peruana que militan en clubes del extranjero retornaron a sus respectivos equipos, aprovechando para pronunciarse respecto a la situación actual del equipo en las Eliminatorias, que además tiene prácticamente sentenciada la salida del técnico Juan Reynoso.

André Carrillo, del Al Adalh de la Segunda División de Arabia, no jugó en la derrota ante Bolivia e ingresó en el empate con Venezuela en Lima. El atacante aseguró que la bicolor afronta un panorama “difícil” en las Eliminatorias.

“Nos vamos tristes. Claramente queríamos en este último partido contra Venezuela sacar los tres puntos. No lo conseguimos y nos vamos tristes por eso. Está difícil, pero tenemos que ir partido a partido. No nos ha ido bien, eso lo sabemos. Tenemos que asumir cuando las cosas no nos van bien y mirar para adelante”, dijo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Perú, último en las Eliminatorias

Pasadas las primeras seis jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la Selección Peruana solo consiguió dos puntos bajo la dirección de Juan Reynoso, por el empate con Paraguay en Ciudad del Este y ante Venezuela en Lima.

“A veces el fútbol tiene este tipo de cosas. Puedes entrenar bien, podemos tener todo para triunfar y no salen las cosas dentro del campo. Es una situación complicada para nosotros. Tenemos que estar todos juntos”, apuntó André Carrillo.

El delantero, quien afronta su cuarto periodo de Eliminatorias con Perú, reconoció que no ha podido rendir con el mejor nivel de forma individual.

“Esto es así. Soy consciente de que no he tenido buenos partidos. A seguir trabajando en mi club para llegar en óptimas condiciones para los próximos partidos”, indicó.

¿Se va Juan Reynoso de la selección?

En Videna se tiene decidido que el proyecto de Juan Reynoso en la Selección Peruana no debe continuar, sin embargo, el entrenador insiste en cumplir su contrato hasta el 2025. Entre las razones para continuar en funciones, el DT siente el respaldo de los futbolistas para el proyecto, así como considerar que existe una evolución en el nivel del elenco en las presentaciones de noviembre.

“Eso lo especulan ustedes (la salida de Juan Reynoso). Nosotros no tenemos idea. Eso lo manejará la Federación. Estamos contentos con él. No es bonito pasar por una situación como esta. Siendo un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo. No me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más”, concluyó André Carrillo.

