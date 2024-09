¿Dónde ver Colombia vs Argentina EN VIVO por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs Argentina se enfrentan en un partidazo por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. ¿Dónde se podrá ver el partido EN VIVO? El cotejo se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar (514 y 801 HD), RCN Deportes, Gol Caracol, RCN TV, Telefe y TyC Sports. También podrás seguir el minuto a minuto del partido por RPP.pe.

Colombia vs Argentina: Altas y bajas de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

La Selección de Colombia no contará con Yerry Mina para el cotejo con Argentina luego de recibir una tarjeta amarilla ante Perú. También se podría perder el partido el central Carlos Cuesta, quien salió lesionado en el partido en Lima. En Argentina no hay bajas confirmadas, pero podrían no estar en el juego Nicolás González, quien tiene un golpe en el tobillo izquierdo, y Alexis Mac Allister, quien tiene una dolencia muscular.

¿Cuándo y dónde se jugará el Colombia vs Argentina en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Colombia vs Argentina se jugará el martes 10 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El recinto tiene una capacidad para 46,692 espectadores.

📸 ¡𝑳𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓!🔝



Nos despedimos de Lima, listos para el martes 🆚 🇦🇷#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/Dybrycg3qq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2024

¿A qué hora juegan Colombia vs Argentina en vivo por Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m.

, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m. En Colombia , el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m.

, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m. En Ecuador, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m.

Ecuador, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 3:30 p.m. En Chile, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 4:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 5:30 p.m.

Argentina, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 5:30 p.m. En Uruguay, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Colombia vs Argentina comienza a las 5:30 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido Colombia vs Argentina comienza a las 2:30 p.m.

En México (Tijuana), el partido Colombia vs Argentina comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Argentina comienza a 4:30 p.m.

En Estados Unidos (Chicago), el partido Colombia vs Argentina comienza a 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Denver), el partido Colombia vs Argentina comienza a 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Colombia vs Argentina comienza a 1:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs Argentina comienza a 10:30 p.m.

En Francia, el partido Colombia vs Argentina comienza a 10:30 p.m.

En Italia, el partido Colombia vs Argentina comienza a 10:30 p.m.

En Alemania, el partido Colombia vs Argentina comienza a 10:30 p.m.

En Inglaterra, el partido Colombia vs Argentina comienza a 9:30 p.m.



¿Dónde ver el Colombia vs Argentina en vivo por TV y radio?

El partido Colombia vs Argentina se podrá ver EN VIVO por las señales de Movistar (514 y 801 HD), RCN Deportes, Gol Caracol, RCN TV, Telefe y TyC Sports. Por radio, será transmitido EN DIRECTO en Colombia por Radio Nacional de Colombia y RCN Radio; y en Argentina irá por Radio Nacional, Radio La Red, DSports Radio, Cadena 3, Radio Continental, Radio Mitre, Radio La Plata y Radio Rivadavia.

¿Dónde ver el Colombia vs Argentina online vía streaming?

El partido Colombia vs Argentina se podrá ver EN VIVO ONLINE vía streaming por Movistar Play.

Colombia vs Argentina: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Richard Ríos; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Argentina: Emiliano Martínez; Cristian Romero, Nicolás Otamendi ©, Lisandro Martínez; Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.