¿Repetirá el 11? Jorge Fossati habló sobre el equipo que enfrentará a Ecuador por Eliminatorias

La Selección Peruana llegó a Quito para enfrentar a Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Previo al entrenamiento de la Bicolor en Casa Blanca, estadio donde se jugará el cotejo, el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, indicó que es importante que se vaya consolidando un equipo y no descartó que se vuelva a repetir el mismo once que empleó ante Colombia.

"Si recuerdan, lo habíamos hablado en la Copa América y después de la Copa América... una de las cosas que íbamos a buscar en la Copa América era tener un once", indicó en un primer momento.

"Hubo un par de jugadores que no estaban en la Copa América y se sumaron. Pero una cosa es sumar un par de individualidades a un equipo que viene consolidándose y otra cosa es armar todo de vuelta, así que me parece que es importante que se vaya consolidando la base del equipo. No quiere decir que estarán los mismos once mañana o no, pero sí lo doy importancia a que el equipo pueda mantenerse de la mejor manera, con una base", complementó.

Jorge Fossati habló sobre el equipo que parará ante Ecuador. | Fuente: RPP

Jorge Fossati: su regreso al banco y el partido con Ecuador

Por otro lado, el estratega uruguayo dijo estar más tranquilo con su regreso a la zona técnica, pues le permitirá ayudar de manera más directa a todo su equipo de trabajo.

Además, dijo que Ecuador es una selección a la cual respeta demasiado, pero esperan conseguir un "gran resultado" que le permita escalar posiciones en la tabla de las clasificatorias.

"Estar en la zona técnica te hace sentir más tranquilo, pero no porque no tenga toda la confianza que tengo con mis compañeros de trabajo, sino porque uno puede ayudar más directo", indicó en un primer momento.

"Es una selección muy buena, que respetamos mucho, pero que la vamos a enfrentar mirándola a los ojos (...) Si Dios quiere mañana, respetando a un gran rival como es Ecuador y lo vamos a enfrentar con todas las chances para conseguir un gran resultado", finalizó.