¿Qué dijo? Ricardo Gareca tuvo esta reacción tras enterarse de las criticas de Arturo Vidal

Ricardo Gareca habló este lunes en conferencia de prensa. El entrenador de Chile se refirió a las criticas que sufrió por la contundente derrota de la 'Roja' a manos de Argentina, en Buenos Aires. Eso sí, destacó que recién lleva un partido en estas Eliminatorias Sudamericanas y que encabeza un proceso que recién comienza.

Además, Gareca indicó que desconocía las críticas de Arturo Vidal, que en una transmisión en vivo señaló que el exentrenador de Perú no sigue la Copa Libertadores y que solo ve el torneo argentino.

"No sé qué declaró Vidal, la verdad. Estoy tan metido en esto que no sé”, puntualizó Gareca, que sí opinó de Vidal cuando un periodista le contó los detalles de las polémicas declaraciones del jugador de Colo Colo.

“Son visiones. El cargo que representamos es más ni menos que el de la Selección. No me permitiría polemizar con colegas ni con una voz autorizada como la de Vidal. Para nada, porque son opiniones. Nadie sabe más que nosotros lo que sentimos. Todo lo demás, las opiniones son opiniones", señaló.

"Mientras no haya una agresión física o no vengan acá, siempre hemos sido respetuoso de las opiniones. No a todo el mundo le gusta lo que ven en el campo de juego. No me permito entrar en polémicas, porque es mucho lo que tenemos que hacer para mañana, armar un equipo consolidado y sólido, como para que yo me permita polemizar con colegas o jugadores como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie y no me compete trasladar más preocupación”, culminó.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chile vs Bolivia en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Chile vs Bolivia está programado para jugarse el martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene una capacidad para 48,665 espectadores.

¿Dónde ver el Chile vs Bolivia en vivo por TV y radio?

En Perú, el partido Chile vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Movistar (515 y 802 HD). En Chile, será transmitido por Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+. Y en Bolivia, irá por Tigo Sports y FBF Play. Y por radio, la transmisión en Chile será por Radio Corazón, RadioActiva y ADN Deportes.