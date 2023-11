Eduardo Berizzo renunció a la selección de Chile tras empate con Paraguay: "Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona"

El director técnico Eduardo Berizzo anunció la noche de este jueves su renuncia a la Selección de Chile, luego de el equipo mapochino no lograra más que un empate a cero de local con Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias de la Conmebol.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental de Chile, el argentino señaló que su decisión responde a la falta de resultados y reconoció que su manejo del equipo no funcionó.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, indicó.

Chances de Chile "intactas"

Sin embargo, también señaló que Chile aún tiene la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, que se realizara en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque precisó que es necesario que “el clima se descomprima” para que ‘La Roja’ clasifique.

“Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”, añadió.

Berizzo en Chile

Berizzo asumió la Selección de Chile en mayo de 2022, y 18 meses después la deja con una pobrísima estadística: una sola victoria oficial, por 2-0 contra Perú, que está en el último puesto de las eliminatorias, además de un empate y una derrota.

Junto a los amistosos y la Copa Kirin, en total Berizzo dirigió catorce partidos, con cuatro victorias -en amistosos con Paraguay, Cuba y República Dominicana-, tres empates y siete derrotas, 15 goles a favor y 13 encajados.

Con la renuncia de Berizzo, ya son tres los seleccionadores, todos argentinos, que han tenido que dejar el banquillo en apenas cinco jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, pues Guillermo Barros Schelotto fue despedido en Paraguay y Gustavo Costas en Bolivia.