Poco fútbol y nada de rebeldía, el 1x1 de la Selección Peruana en la derrota ante Bolivia

La experiencia es fundamental para sacar adelante un partido de eliminatorias. Y esta no solo tiene que venir del entrenador (que, claramente, no la tiene), sino también de los jugadores. Pero, esta tarde en La Paz, ninguno demostró que tiene varios procesos clasificatorios encima e -incluso- un mundial.

Los grandes baluartes de esta selección estuvieron distraídos, aburridos, timoratos, pusilánimes... el adjetivo que quieras ponerle, ante un equipo que no tiene nada y que no demostró nada, pero que hizo lo justo para quedarse con los tres puntos en el Hernando Siles. Y con esto, la frase de que Perú es un "levanta muertos" vuelve a resonar como en la nefasta eliminatoria del 2010, cuando quedamos últimos con 13 unidades.

Solo uno se salva de la crítica. Piero Quispe, 'Pierito', como lo llamó el técnico de la selección, se puso -en muchos pasajes del partido- el equipo al hombro y demostró que está para ser titular, sea cual sea el esquema que invente Juan Reynoso. Y este es otro punto necesario de resolver: dejemos de inventar. No más cambios y que se consolide un mismo once. Pensemos en lo que nosotros podemos hacer y no en el rival. Solo así volveremos, con el mismo técnico u otro, ser la selección protagonista.

Aquí, el 1x1 de la Selección Peruana tras ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias.

El 1x1 de los futbolistas peruanos ante Bolivia

Pedro Gallese: El arquero peruano no tuvo implicancia en ninguno de los dos goles de Bolivia. En el primero, se vio sorprendido por el fuerte remate de Henry Vaca; y en el segundo, no tenía nada que hacer, pues el disparo de Ramiro Vaca fue bien colocado.

Aldo Corzo: El defensa de Universitario de Deportes tuvo un papel decoroso en el encuentro. Cubrió bien su zona y nunca fue sorprendido por algún pelotazo. Lo malo es que nunca pasó al ataque y, cuando lo intentó, retrocedió el balón para empezar otra nueva jugada.

Carlos Zambrano: El futbolista de Alianza Lima fue el peor del partido. No estuvo preciso en los pases, en los despejes (todos sin ninguna dirección) y tampoco en los cierres. En el primer gol de Bolivia, intentó cortar un pase y quedó mal parado, haciendo que Alexander Callens salga de su zona de manera desordenada.

Alexander Callens: El defensor del AEK Atenas fue el mejor de la dupla de centrales, aunque no por tanta diferencia. No estuvo del todo preciso en los pases en salida y fue el que quedó enganchado para el segundo gol de Bolivia.

Marcos López: Su labor en el campo de juego pasó ligeramente desapercibida. Defendió lo justo y pasó muy poco al ataque, aunque cuando lo hizo llevó peligro. De hecho, de sus pies salió el centro que conectó Gianluca Lapadula de cabeza.

Renato Tapia: El volante del Celta de Vigo tuvo un partido opaco. Nunca se animó a dar un pase filtrado y solo tocaba para los lados. En varias jugadas de contragolpe boliviano se lo vio caminando. De hecho, en el segundo gol de la Verde se le ve mirando la jugada y sin hacer algún esfuerzo por llegar a cerrar un posible disparo.

Yoshimar Yotún: El futbolista de Sporting Cristal estuvo impreciso en los pases. Al igual que Tapia, no se animó a dar un pase hacia adelante. En el segundo tiempo fue trasladado al lateral izquierdo, perdiéndose en el partido.

Piero Quispe: El mejor jugador peruano de la Liga1 tuvo un cotejo más que destacado. Pidió la pelota y se animó a encarar. Además, dio buenos pases, pero sus compañeros no aprovecharon las ocasiones que generó.

Joao Grimaldo: El extremo pecó, en algunos momentos, de individualista. Además, no encaró como en el torneo local. En el segundo tiempo se animó un poco más, pero sus jugadas no generaron peligro.

Franco Zanelatto: El jugador de Alianza Lima se trató de juntar con Marcos López, pero sus jugadas no surtieron efecto. Tuvo una mejor labor en el aspecto defensivo, donde cubrió bien su zona y apoyó a los volantes.

Gianluca Lapadula: El delantero de Cagliari no tuvo su mejor encuentro. Nunca encontró espacio para hacer alguna diagonal y en la única que le quedó, no aprovechó la oportunidad.

Paolo Guerrero: El capitán de la Selección Peruana ingresó bien al encuentro. Se juntó con Piero Quispe y con los extremos. Estuvo cerca de anotar el empate, pero su disparo fue bloqueado por la defensa boliviana.

Bryan Reyna: El extremo de Alianza ingresó bien al campo de juego. Encaró y siempre pasó a sus marcadores. Sin embargo, se equivocó en el toque final. Cuando tenía que rematar, daba pase, y viceversa.

Luis Advíncula: El defensor, que ingresó de extremo, generó solo una acción de peligro a través de un remate de zurda. Después, no lo buscaron porque el ataque se apoyó por el sector izquierdo.

Sergio Peña: El volante no hizo la diferencia dentro del campo de juego.

Edison Flores: El futbolista de Universitario de Deportes tampoco tuvo una buena labor en los minutos que estuvo. Se juntó poco con Piero Quispe y estuvo muy desaparecido por el sector derecho.