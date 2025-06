Eliminatorias 2026: ¿Quiénes tienen chances de pelear el cupo al repechaje al Mundial en la última fecha doble?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Lima terminó la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, una fecha que fue definitiva en el camino de clasificación para el Mundial 2026. Brasil y Ecuador consiguieron sus billetes para la Copa del Mundo de la FIFA y Chile le dijo adiós a todas sus posibilidades.

Con la clasificación anticipada de Argentina, en Conmebol restan por definir las otras tres selecciones que alcanzarán un cupo directo y al elenco que llegará al repechaje intercontinental.

La repesca será una oportunidad extra para una de las selecciones de decir presente en el Mundial 2026 y con solo dos fechas más por disputarse todo se concentra en Venezuela, Bolivia… y Perú.

Eliminatorias Sudamericanas, la lucha por el repechaje

Uruguay (4° con 24), Paraguay (5° con 24) y Colombia (6° con 22) todavía no están clasificados, incluso podrían quedarse con el sétimo puesto, lo que no garantizaría estar presente en el próximo Mundial. No obstante, todo apunta a ser cuestión de tiempo para que en manos de ellos queden los tres boletos directos que restan.

Venezuela (18) es el elenco que actualmente está acudiendo a la repesca, aunque solo tiene un punto más que Bolivia (17). En setiembre, para la penúltima jornada, las dos selecciones tendrán que jugar en condición de visitante. Mientras que la Vinotinto chocará con Argentina, la Verde lo hará con Colombia.

En la fecha final, Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia llevará a El Alto a Brasil. Si bien los de Fernando Batista tienen la primera opción, incluso dependen de sí mismos, no pueden confiarse en un tramo crucial. Los altiplánicos, aunque ganen todo, necesitarán un traspié de su rival.

¿Perú todavía puede llegar al repechaje del Mundial?

Perú consiguió un empate importante con Colombia en Barranquilla, pero el posterior 0-0 ante Ecuador en Lima prácticamente sentenció sus chances. Era necesario ganar para que el escenario sea menos complejo, pero no se consiguió.

Con solo seis puntos por jugarse, son seis las unidades que separan a la Selección Peruana de Venezuela. Es decir, aunque la Bicolor obtenga un pleno de victorias en setiembre, un empate de la Vinotinto hará que este elenco ya le sea inalcanzable.

Respecto a Bolivia, un triunfo de la Verde sentencia toda opción de Perú de alcanzarlo en la tabla, y nuevamente considerando un pleno de triunfos.

Aunque matemáticamente -un término muy vinculado al fútbol peruano- todavía se puede llegar al repechaje, solo un milagro lo convertiría en realidad. El cierre de las Clasificatorias para los de Óscar Ibáñez será visitando a Uruguay en Montevideo (no se gana desde el 2004) y luego recibir a Paraguay en Lima.