Selección de Bolivia | Fuente: @FBF

La Selección de Bolivia sorprendió y anunció este viernes a sus convocados para la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022, certamen por el que se medirá ante Venezuela y Chile entre fines de enero e inicios de febrero. La nómina la conforman 34 jugadores, que deberán presentarse a la concentración en La Paz el 4 de enero.



La lista dada por el técnico de 'La Verde’, César Farías, la encabeza Marcelo Martins Moreno, quien es goleador de las Eliminatorias con 9 tantos. En la relación también se encuentra el arquero Carlos Lampe y los experimentados mediocampistas Juan Carlos Arce y Alejandro Chumacero, quien vuelve a ser citado.

Bolivia visitará primero a Venezuela por la fecha 15 de Eliminatorias, en un encuentro pactado para el viernes 28 de enero a las 6:00 pm (hora local),y tres días después recibirá en la jornada 16 a Chile en el complicado Estadio Hernando Siles de La Paz. El cotejo está programado para las 4:00 pm (hora local).

De esta manera, el elenco ‘altiplano’ que ocupa con 15 unidades el octavo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará las últimas chances de escalar hasta la zona de repechaje, posición que hasta el momento la ocupa la Selección Peruana con 17 puntos.

🇧🇴Ellos son los 34 convocados de La Verde para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 🏆

✅La concentración arrancará el 4 de enero en La Paz ⚽ pic.twitter.com/vgRGyWHl1r — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) December 24, 2021

Convocados de Bolivia para las Eliminatorias:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield); Jhohan Gutiérrez (Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Jesús Sagredo (The Strongest); Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marc Francois Enouba (Always Ready), Jairo Quinteros (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Leonardo Zabala (Santos B), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz) y Jhon Velasco (Guabirá).

Mediocampistas: Rodrigo Ramallo (Always Ready); Erwin Saavedra (Bolívar), Fernando Saucedo (Always Ready), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Pablo Lima (Tomayapo), Alejandro Chumacero (jugador libre), Franz Gonzales (Real Santa Cruz) y Juan Carlos Arce (Always Ready).

Delanteros: Jeyson Chura (The Strongest); Bruno Miranda (Bolívar), Víctor Abrego (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Juan Carlos Montenegro (Oriente Petrolero), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Miguel Angel Terceros (Santos, Brasil), Alfredo Flores (The Strongest), Nelson Orozco (Blooming), César Menacho (Bolívar) y Jhon García (Bolívar).





