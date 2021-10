Arthur Cabral fue llamado, por primera vez, a la mayor de Brasil. | Fuente: Difusión

El técnico de la Selección de Brasil, Tite, llamó este viernes al atacante del Basilea, Arthur Cabral, en sustitución de Matheus Cunha, del Atlético de Madrid, quien se perderá por lesión la triple jornada de Eliminatorias Qatar 2022 en este mes de octubre frente a Venezuela, Colombia y Uruguay.



Cunha, de 22 años, sufre una lesión muscular en el abductor del muslo izquierdo y no conseguirá recuperarse a tiempo para los compromisos de la Brasil en las Eliminatorias, según informó la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).



La comisión técnica de Brasil tomó la decisión de apartar de la lista al joven ariete, campeón olímpico en Tokio 2020, después de analizar los exámenes que le envió el Atlético de Madrid. Así, Arthur Cabral entra en la lista.

Matheus Cunha no será parte de los partidos de Brasil en octubre. | Fuente: AFP

Brasil y Arthur Cabral, nuevo arma de ataque en Eliminatorias

En su lugar fue convocado por primera vez con la absoluta Cabral, de 23 años y quien dijo en declaraciones a la CBF que la llamada de la selección le dejó "atónito".



"Estaba en casa, eran como las nueve, y me llamó un número desconocido de Río de Janeiro. Normalmente no atiendo, pero hoy sí y era Juninho (Paulista, coordinador de la selección brasileña). Me acuerdo hasta que se presentó. Ahí me quedé en shock", explicó.



Arthur Cabral aseguró que ha evolucionado "mucho tácticamente" desde que llegó al Basilea y cree que puede "adecuarse al estilo de juego" de la selección sin dificultades.



"Me gusta estar entre los centrales, pero también tengo calidad para actuar fuera del área", apuntó el delantero de Brasil, que tiene a Ronaldo Nazário como principal referente.



La 'Canarinha' realizará su primer entrenamiento el próximo lunes en Bogotá, desde donde partirá para enfrentarse a Venezuela el día 7, en Caracas.



Tres días después se medirá al combinado colombiano en Barranquilla. La 'Canarinha' cerrará esta triple fecha de las eliminatorias suramericanas en el Arena de Amazonia de Manaus, donde recibirá a Uruguay el día 14. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.