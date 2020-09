André Carrillo y Luis Abram están en la convocatoria de Ricardo Gareca | Fuente: Prensa FPF

Tras anunciar el retorno de James Rodríguez y Radamel Falcao a la Selección de Colombia para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, el técnico de los cafeteros analizó a sus rivales sudamericanos sobre todo de sus rivales directos entre ellos Perú.

"Brasil y Argentina siguen evolucionando y llegan cada vez más fuertes. Nuestros rivales en la clasificación, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia, no nos dejan cerrar los ojos ni un segundo para descansar", dijo Carlos Queiroz en una entrevista divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol.



Por eso, explicó que si el equipo quiere ganar y avanzar "no podemos estar acomodados, relajados y satisfechos con lo que hicimos ayer. No es suficiente. Es fundamental todos los días ingresar a la cancha a trabajar con el deseo de ser mejores, más fuertes y más ganadores".



Al referirse a la suspensión de los torneos y de selecciones debido a la COVID-19, Queiroz recordó que "absolutamente nada puede sustituir el entrenamiento, la preparación y la competición. En este momento, no es posible cuantificar y calificar los efectos o perjuicios en cuanto al desempeño de nuestro equipo ocasionados por este vacío".



Remarcó que de todos modos todas las selecciones salen más o menos con los mismos problemas para clasificación y que "lo que puede marcar y marcará la diferencia serán los entrenamientos y las competiciones que cada uno de los jugadores hizo durante ese período en sus clubes".



"También tendrán más ventaja las selecciones que tengan un capital de calidad y experiencias acumuladas durante años de trabajo conjunto", concluyó.