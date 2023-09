Con Vinícius y Neymar: Brasil dio a conocer la lista de convocados para la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas

La fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas ya se empezaron a vivir. El técnico de la Selección de Brasil, Fernando Diniz, dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante Venezuela y Uruguay, por las clasificatorias.

En conferencia de prensa, el estratega de Fluminense mencionó a cada uno de los 23 jugadores citados, sorprendiendo la presencia de Vinícius Júnior, quien recién se recuperó de una lesión que lo alejó de las canchas por alrededor de un mes.

Al ser consultado sobre el jugador del Real Madrid, indicó que lo ve como protagonista de los partidos y se mostró contrariado al no ser considerado en la lista de los mejores jugadores del mundo.

"Lo veo como protagonista, no podemos entender cómo quedó fuera de la lista de los mejores del mundo. Se convirtió en un gran personaje para la sociedad, pues supo defenderse y defender su causa", indicó el técnico brasileño.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Neymar y Richarlison, los jugadores que más llamaron la atención en la fecha doble

Luego, al ser consultado sobre Neymar, dijo que la selección es "su casa" y espera tenerlo mucho tiempo más.

"Quiero que sea el mejor Neymar posible, que escriba sus páginas más bonitas en el fútbol. Hay que aprovecharlo, falta mucho para que nazca otro. Hay que aprovecharlo al máximo, la selección es su casa y está en este entorno desde 2010", indicó Diniz.

Después, habló sobre Richarlison, quien no tuvo una primera fecha doble de Eliminatorias Conmebol.

"El criterio técnico (por su llamado a la selección). Si volviera a hacer esta pregunta: ¿jugó mal? No nos paramos a pensar, tuvo ocasiones y el balón no entró. Richarlison no jugó mal, pero no tuvo suerte en la selección para meter el balón. En el Tottenham, dio señales de mejoría, salió adelante y fue decisivo", complementó.

Lista divulgada! 🤩🇧🇷



O treinador Fernando Diniz convocou os 23 atletas para os duelos de outubro contra a Venezuela, no dia 12, e contra o Uruguai, no dia 17.



Com seis pontos, o Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



Vai, Brasil! 💪 pic.twitter.com/GE0g9bTqZT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2023

Lista de convocados de Brasil para las Eliminatorias Sudamericanas

La lista de futbolistas que conforman la Selección de Brasil y que estarán presentes ante Venezuela y Uruguay son los siguientes:

Arqueros: Alisson Becker (Liverpool-Inglaterra), Ederson Moraes (Manchester City-Inglaterra) y Lucas Perri (Botafogo).

Defensas: Danilo (Juventus-Italia), Vanderson (Mónaco-Francia), Bremer (Juventus) Caio Henrique (Mónaco-Francia), Renan Lodi (Olympique de Marsella-Francia), Gabriel Magalhães (Arsenal-Inglaterra), Marquinhos (PSG-Francia) y Nino (Fluminense).

Volantes: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle-Inglaterra), Casemiro (Manchester United-Inglaterra), Gerson (Flamengo) y Raphael Veiga (Palmeiras).

Delanteros: Neymar (Al-Hilal-Arabia Saudita), Vinícius Júnior (Real Madrid), Richarlison (Tottenham-Inglaterra), Rodrygo (Real Madrid-España), Matheus Cunha (Wolverhampton- Inglaterra), Gabriel Jesus (Arsenal - Inglaterra) y Raphina (Barcelona).

La Selección de Brasil jugará el 12 de septiembre ante Venezuela por la fecha 3 de las Eliminatorias. Cuatro días más tarde, el 17, enfrentará a Uruguay, por la jornada cuatro.

Como se recuerda, Fernando Diniz se mantendrá en su cargo hasta mediados de 2024, cuando Carlo Ancelotti, actualmente técnico del Real Madrid, asuma el buzo de Brasil para la Copa América.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe del virus Nipah?

El virus Nipah está causando un brote en la India. ¿Qué se sabe de este virus? ¿podría expandirse como la Covid-19?