Endrick emocionado por estar cerca de Lionel Messi, pero aclara sus preferencias: "Los mejores son Pelé y Cristiano"

No ocultó su emoción. Endrick expresó este domingo su ilusión por estar en la Selección de Brasil que enfrentará este martes a Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y "ver de cerca" a Lionel Messi. Sin embargo, aclaró que para los mejores de la historia son Pelé y Cristiano Ronaldo.



"Messi es fenomenal, es el mejor del mundo hoy y poder jugar contra él, verlo de cerca, será una experiencia maravillosa", dijo en conferencia de prensa.



No obstante, aclaró que "Pelé sigue siendo único y que nadie va a llegar cerca de lo que él hizo". Además, puntualizó que, en el fútbol de los últimos años, es "fan de Cristiano Ronaldo".



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Endrick titular ante Argentina?

Por otro lado, el futbolista de Palmeiras dijo que no sabe si será titular frente a Argentina y que respeta las decisiones del entrenador Fernando Diniz, quien aseguró que prefiere llevar con "calma y cuidado" al jugador de 17 años, ya contratado por el Real Madrid y que se incorporará al club merengue a mediados de 2024, cuando cumpla 18 años.



"Lo que me importa es que el equipo gane y, si me toca jugar, quiero ayudar", afirmó el jugador.



Por otro lado, el joven delantero reconoció que esta temporada tuvo un "comienzo difícil", con muchas suplencias, lo cual atribuyó a que estaba "con una presión muy alta por estar en primera con 16 años y haber sido vendido al Real Madrid".



Agregó que, en la segunda mitad del año, tras cumplir los 17 años, pudo "acomodar la cabeza y estar feliz con la vida y dentro del campo", con lo que mejoró su rendimiento, se afianzó en el Palmeiras y logró ser convocado por primera vez para la selección absoluta.



Finalmente, eludió las preguntas sobre su posible titularidad frente a Argentina e insistió en que todo depende de Diniz, que debe escoger un sustituto para Vini Junior, quien, en la jornada anterior de las eliminatorias, en la derrota por 1-2 frente a Colombia, sufrió una grave lesión que le mantendrá de baja entre ocho y diez semanas.



NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.