Francia vs. Ucrania EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 4 de septiembre en el Estadio Olímpico de Kiev por la fecha 5 del Grupo D de Eliminatorias Qatar 2022 en UEFA. Está programado para que empiece a la 1:45 p.m. hora peruana.

Este partido entre la Selección de Francia, del director técnico Didier Deschamps, y su par de Ucrania será transmitido a toda Sudamérica por la señal de DirecTV Sports.

En medio de una cierta polémica sobre la baja de Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración de Francia por molestias leves en el aductor izquierdo, el DT de los 'bleus', aclaró que realmente había "un problema muscular", a pesar de las pruebas médicas no detectasen una lesión.

Francia vs. Ucrania: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

"En el momento en el que no existe ninguna posibilidad de que esté disponible este sábado (ante Ucrania) o el martes (ante Finlandia), no veo el interés de que se quede con nosotros", dijo Deschamps en rueda de prensa desde Kiev.



"El plazo (de recuperación) es muy corto. Aunque se descartó una lesión muscular, un problema muscular persiste (...) Ahí tiene dolor", insistió el técnico, saliendo al paso de rumores sobre una baja no justificada desde el punto de vista médico.



Mbappé, de 22 años, participó el miércoles 1 en el decepcionante empate de Francia ante Bosnia (1-1). Jugó 90 minutos y fue sustituido en el descuento por Moussa Diaby.



El genio de Bondy, pretendido por Real Madrid en el último mercado de fichajes, terminó el encuentro con molestias musculares.

¿Dónde ver el Francia contra Ucrania por TV?

Este partido lo ves en toda Sudamérica por la pantalla de DirecTV Sports. (Con información de EFE)

