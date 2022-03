Gareth Bale, delantero de Gales. | Fuente: AFP

Gareth Bale, futbolista del Real Madrid, no saldrá de inicio en el amistoso de este martes entre Gales y la República Checa y es posible que, incluso, se quede fuera de la convocatoria por las molestias en la ingle.



El futbolista galés fue la estrella en la semifinal del 'playoff' de clasificación para el Mundial de Qatar con un doblete que ayudó a su selección a doblegar a Austria.



Sin embargo, Bale se marchó en el tiempo de descuento con un problema en la ingle. Robert Page, seleccionador de Gales, aseguró este lunes en Sky Sports que no arriesgarán con Bale y que aún tienen que decidir si entrará en la convocatoria de este partido.



"Tuvo 95 minutos muy duros contra Austria. Mañana decidiremos si entra en la convocatoria o no. De inicio no va a jugar", apuntó.

De vuelta a Real Madrid

En caso se confirme su baja, Bale sería liberado de la Selección de Gales para incorporarse al Real Madrid, club donde no jugó en el duelo ante Barcelona por el clásico español a pocos días del choque ante Austria por la repesca de Europa rumbo al Mundial de Qatar 2022.





