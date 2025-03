Bryan Reyna niega que su gol ante Venezuela haya sido con la mano: "Me chocó en la rodilla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. El atacante peruano Bryan Reyna negó que el gol anotado ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, y que fue anulado a instancia del VAR, haya sido con la mano.

En conversación con los medios, previo a su viaje a Argentina para enrolarse a los entrenamientos de Belgrano, indicó que la pelota no le choca en la mano, sino en la rodilla.

"Nada. Si ustedes ven las cámaras, no me toca en la mano. Estoy con la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Me choca en la rodilla", indicó al inicio.

"Yo me toca en la mano. Yo estoy con la rodilla arriba. Si me hubiera tocado en la mano, el balón no hubiera ido de frente", complementó.

Bryan Reyna criticó arbitraje de Cristian Garay

Por otro lado, el futbolista peruano criticó las decisiones arbitrales en el encuentro ante Venezuela. Dijo que no cobraron un penal tras una falta a Paolo Guerrero y nunca se mostraron las repeticiones de las jugadas más dudosas.

Además, aseguró que el grupo está unido y que aún existen posibilidades de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

"Mucha injusticia en el partido. Le hacen penal a (Paolo) Guerrero cuando lo jalan, luego una mano. Todo muy mal. Luego, no pasan mucho la repetición de un gol. Todo mal, creo yo", aseguró.

"Sí cambiaba (su gol anulado). El plantel está unido. Ustedes han visto que en esta fecha de Eliminatorias hemos luchado, que hemos jugado bien en Perú. Afuera creo que hemos hecho un gran partido. Creo que todos mis compañeros se han esforzado en sus clubes para llegar de mejor manera a la fecha doble que viene. Siempre hay posibilidad", finalizó.

