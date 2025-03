Xabi Alonso, voceado para el Real Madrid, deja en el aire su futuro: "No hay nada que decir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Estoy centrado en esta temporada y en nada más”. Es la frase que resume la rueda de prensa del español Xabi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, ante la información desde España y Alemania de que hoy jueves 27 de marzo informaría sobre su futuro.

Y es que el también campeón del mundo con España en 2010 ha sido señalado como el sustituto de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid para la próxima temporada.

“La situación ha cambiado respecto al año pasado porque no tengo que decidir mi futuro. No hay fecha límite. Mis pensamientos son los mismos. Sigo enfocado en esta temporada, estamos en una fase clave. No queremos especular sobre nada más allá del fútbol”, declaró Xabi Alonso, cuyo contrato con el Leverkusen acaba en 2026, en la rueda de prensa previa al partido frente al Bochum.

Incluso en la rueda de prensa le recordaron que hace un año anunció había decidido quedarse para la temporada 2024/25, y qué ha cambiado para no hacer lo mismo ahora. "La situación es distinta. El año pasado tenía que tomar una decisión, ahora no hay nada que decidir", zanjó.

💬#Alonso: «Estamos de vuelta y todos los jugadores están sanos. Eso es lo más importante. Después de la gran victoria en Stuttgart, estamos en un buen momento para el partido de mañana, en el que queremos centrarnos plenamente».



🔜 #B04BOC | #SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/bqTumOWWhF — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) March 27, 2025

Momento clave del Leverkusen

Las declaraciones ocurren en un momento clave de la temporada para Leverkusen. Tras ser eliminados por el Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League, se encuentran a seis puntos de los ‘bávaros’ a falta de ocho jornadas en la Bundesliga 2024/25, una lucha a contrarreloj por el bicampeonato –la temporada pasada fueron campeones (e invictos) por primera vez en su historia-.

Xabi Alonso, ganador de dos Champions League como futbolista, llegó a Leverkusen a finales del 2022 en su primera etapa como entrenador en un equipo de primera división. Ha conseguido el subcampeonato de la Europa League 2023/24 -cayó 0-3 ante el Atalanta-, la Copa de Alemania, la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

El futuro de Ancelotti

Como se sabe, la noticia sobre Xabi Alonso gira en torno a un posible regreso al Real Madrid, donde jugó cinco temporadas y consiguió la ‘Décima’ Champions.

Mientras, en España confirmaron la información del diario brasileño Globo Esporte de que la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) ha reiniciado las conversaciones con Carlo Ancelotti para ser el próximo técnico de la selección de Brasil.

Todo ocurre tras la aparatosa caída de la 'Canarinha' a manos de Argentina en Buenos Aires (4-1) por la jornada 14 de las Eliminatorias. Por ello, desde la CBF están decidido a un cambio de aires ante el presente de los dirigidos por Dorival Junior; sin embargo, el Real Madrid tiene la última palabra.

Eso fue ratificado por Ronaldo Nazario, quien confirmó que la CBF sí buscó a Ancelotti –incluso mencionó que él ayudó en el proceso- pero que todo dependería del club español y el propio técnico italiano.

"Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. Yo ayudé en el proceso, pero después de negociar... Si no hubiese ganado nada el Real Madrid le hubiera echado y Ancelotti habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más", dijo en Charla Podcast.