Gustavo Alfaro se quiebra al recordar su paso por Ecuador: "Para mí volver es muy difícil"

No aguantó las lágrimas. Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Paraguay, se emocionó al recordar su paso por la Selección de Ecuador. En conferencia de prensa, previa al cotejo por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, dijo que recordará "hasta el final de sus días" los momentos que vivió con la Tri.

"Gracias a Ecuador, a los jugadores, fundamentalmente, a toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar, que para mí está acá (en el corazón) y me voy a llevar hasta el final de mis días", indicó en un primer momento.

"Hoy tengo, gracias a Dios, una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro (refiriéndose a Paraguay), donde pueda ser tan feliz como fue en Ecuador. Para mí volver es muy difícil, es muy fuerte", complementó.

"Acá está hablando el Gustavo Alfaro persona, no el entrenador de Paraguay. Volveré a ser el entrenador de Paraguay, porque sé que Paraguay me necesita, los muchachos me necesitan, tenemos una ilusión muy grande", finalizó.

Paraguay saldrá a proponer

Por otro lado, Gustavo Alfaro aseguró que su equipo saldrá a proponer, porque de lo contrario será probable que pierda.



"Si nosotros no tenemos la capacidad de la tenencia de la pelota, nos va a costar, porque si venimos a la altura de Quito, y lo que hacemos es defendernos, nos va a costar el partido, y vamos a terminar aguantando y lo más probable es que se pierda (el encuentro)", dijo Alfaro en la rueda de prensa.



Por otro lado, insistió en que Paraguay no puede salir a aguantar el partido. "Debemos tener la pelota, movernos, tener y encontrar la línea de pases, encontrar jugadores y tratar de saber cómo romper esas presiones que las hace muy bien Ecuador", comentó.



Sin embargo, el técnico argentino aseguró que "Ecuador ya no es un equipo de altura, pero Ecuador tiene experiencia de jugar en Quito, aunque le cuesta porque la mayoría de sus jugadores llegan de afuera, donde no hay los efectos de la altura".



Alfaro advirtió a sus jugadores de la complejidad de los dos próximos partidos, "una complejidad diferente a los que disputó contra Uruguay y Brasil". "Si nos quedamos con lo hecho en esos dos partidos, no nos alcanza, nos equivocaremos", indicó.