Messi y su entrenador Lionel Scaloni. | Fuente: EFE

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este jueves que Lionel Messi, que arrastraba molestias musculares, está "bien" y "a disposición" para el encuentro del viernes ante Uruguay, pero que el centrocampista Leandro Paredes está "descartado" por lesión.



"Messi hizo entrenamiento diferenciado en los primeros días. El miércoles intensificó un poco más y, en principio, está a disposición. Esta tarde tomaremos la última decisión", sostuvo Scaloni en rueda de prensa.



"Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo (Messi) está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos. Convivir con Leo es fácil, siempre quiere jugar y yo siempre quiero que juegue. Su actitud es un orgullo", añadió.



Paulo Dybala y Alejandro 'el Papu' Gómez son las variantes que maneja Scaloni en caso de que Messi se resienta de su lesión.



Ángel Correa, Joaquín Correa y Julián Álvarez son otros jugadores con posibilidades de meterse en el once inicial.



El que sí será baja es Paredes, que sufrió un desgarro en el cuádriceps a mediados de octubre y no volvió a jugar desde entonces.

Once de la Selección de Argentina

"Paredes está descartado para este partido. Tenemos alternativas que pueden hacerlo igual de bien que él. El resto del equipo será prácticamente el mismo del último encuentro, pero aún no lo puedo confirmar".



Lo más probable es que en su lugar juegue Guido Rodríguez.



Si no hay sorpresas, la formación de Argentina ante Uruguay será con Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso en el centro del campo y Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez como delanteros.



#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Nuestro equipo es protagonista con la pelota y, cuando no la tenemos, sufrimos. Veremos cuál es el juego que propone Uruguay, ellos tienen muchas bajas". pic.twitter.com/pAHm4ROvF0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2021





NUESTROS PODCAST

¿Podría la tercera ola ser de "los NO vacunados"?

Tal como ha ocurrido en otros países del mundo, la mayoría de casos registrados de covid-19 a partir de la tercera ola fue principalmente en personas que decidieron no vacunarse. ¿ Puede ocurrir eso en nuestro país?