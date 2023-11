Lionel Scaloni sobre los que ponen en duda que Messi es el mejor del mundo: "No quieren entender la realidad"

En su defensa. Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, reconoció no entender a quienes dudan de que Lionel Messi sea el mejor jugador del mundo.

En conferencia de prensa, previo al encuentro con Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas, consideró que las opiniones en contra del jugador de Inter Miami se dan "más por el debate".

"Es algo que no lo entiendo, pero creo que es más por el debate. Si todo el mundo diría que es el mejor, no habría debate. Y está comprobado que es por eso. Hay que ver de dónde viene", comentó el seleccionador campeón del mundo.



Scaloni comentó -además- que hay personas que "no quieren entender la realidad" y abren ese "intento para debatir", aunque reiteró que no cree "que tenga debate".

Lionel Scaloni y el momento que atraviesa el Papu Gómez

Por otro lado, Scaloni expresó su apoyo al futbolista Alejandro 'Papu' Gómez, uno de los integrantes de la campeona del mundo en Qatar 2022, tras haber dado positivo en un control antidopaje.



"Tengo una gran relación con él. Fui compañero en el Atalanta, después entrenador (en la selección) y está jodido por lo que le está pasando. Esperemos que pueda resolverlo. Creo que va a apelar. Desde aquí dar todo el apoyo, a nosotros nos ha dado un montón y estamos agradecidos", indicó el seleccionador en una conferencia de prensa.



El técnico compareció ante los medios en vísperas del partido que este jueves disputan Argentina y Uruguay, correspondiente a la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

