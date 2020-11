Neymar quedó fuera de la Selección de Brasil por lesión | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Neymar ha sido liberado de su permanencia en la selección brasileña que se prepara para dos partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 al constatar los médicos que no tiene "tiempo hábil" para estar a punto para enfrentar este martes a Uruguay.



El médico Rodrigo Lasmar explicó que Neymar presentó una "buena evolución" de la lesión que ha sufrido en el muslo izquierdo, pero "no suficiente para que estuviera disponible para el partido del martes contra Uruguay".



"Hoy, al llegar en Sao Paulo, ya teníamos un examen programado de ecografía para acompañar la respuesta de la cicatrización de su lesión. Ese examen realmente confirmó que está habiendo una evolución, pero que el jugador no está listo para jugar", explicó.



Así, el delantero del París Saint-Germain se perderá los compromisos de Brasil contra Venezuela, este viernes, y Uruguay en Montevideo.



Neymar se presentó el pasado lunes a la selección y venía cumpliendo un intenso trabajo de fisioterapia con la esperanza de participar en el encuentro frente a Uruguay, ya que su baja ya era cierta en el partido con Venezuela.



"Había una expectativa de que él evolucionara a tempo de medirse a Uruguay, lo que no se confirmó", recalcó la CBF en un comunicado.



Además de Neymar, el seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' no podrá contar con Philippe Coutinho, Casemiro y Rodrigo Caio, aquejados por diversas dolencias.



Brasil lidera las eliminatorias al cabo de dos jornadas tras vapulear por 5-0 a Bolivia y por 2-4 a Perú.