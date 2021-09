Neymar ante Chile. | Fuente: EFE

Brasil venció 1-0 a Chile, en Santiago, por las Eliminatorias Qatar 2022. Everton Ribeiro anotó el gol del triunfo en un partido en el cual Neymar tuvo una actuación regular, aunque en redes sociales no cuestionaron su accionar sino su supuesto sobrepeso al verlo en acción ante la ‘Roja’.

La polémica no pasó desapercibida por Neymar, que a través de sus redes sociales, no dudó en responder a las críticas de los hinchas, que señalan que la estrella mundial de París Saint Germain (PSG) no cuidó su alimentación en sus vacaciones tras disputar la Copa América.

“La camiseta era L. Ya estoy en mi peso ideal. En el próximo partido pido una talla M”, aseguró 'Ney' en una historia de Instagram. Así afrontó el tema en forma irónica y ahora se alista para la próxima fecha de las Eliminatorias.

Tras el triunfo ante Chile, Brasil suma 21 unidades, es el solitario líder de las Eliminatorias y ya piensa en Argentina su próximo rival, mientras que la derrota deja a Chile con seis unidades, cada vez más lejos de la zona de clasificación.

Brasil versus Argentina

Brasil enfrentará a Argentina con sabor a revancha al perder en casa la final de la Copa América 2021. La cita será a partir de las 2 de la tarde (hora peruana) en el Arena de Sao Paulo.





