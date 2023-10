Juan Reynoso admitió que se equivocó en declaraciones sobre Joao Grimaldo y Bryan Reyna

Hizo un mea culpa. Juan Reynoso se sinceró en una entrevista y señaló que fue un error afirmar que Joao Grimaldo, Bryan Reyna y demás jugadores de la Liga 1 no están aptos para jugar en alta intensidad en las Eliminatorias Sudamericanas.

Reynoso cree que no fue adecuado hablar al respecto tras la dura derrota de Perú ante Argentina en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas. "Si asumo un error porque creo que se mal interpretó en general, lo que debo asumir es que no fue el momento y de repente el contexto de no haber aclarado el contexto", señaló.

"Creo que las primeras notas que dije regresando es que había que mejorar la liga y la verdad que estamos intentando hacerlo. Y como decía aquel día, no lo voy a hacer solo yo, sino los cuerpos técnicos, los equipos, la directiva, los periodistas nos tendrían que ayudar", agregó en entrevista a Movistar Deportes.

Eso sí, en un momento señala que la lesión de Franco Zanelatto contra Argentina, en parte, le da la razón. "No era en base a Reyna, Zanelatto que al final, con el tema de Franco, nos termina dando la razón porque terminó lesionado pero no era en contra de nadie, era en contra que los chicos se habían dado cuenta que nos cuesta sostener. No era en nada en contra de la Liga 1, sino ojalá que abramos los ojos para conseguir un fútbol más competitivo", puntualizó.

Perú en la tabla

La Selección Peruana lleva un solo punto y se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. La bicolor volverá a las canchas cuando visite a Bolivia el jueves 16 de noviembre, mientras que el día martes 21 recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional. Ambos son partidos claves para el futuro de Juan Reynoso.

