Oliver Sonne sobre su falta de minutos con Perú: "Era parte del plan que experimentara todo por primera vez"

Oliver Sonne fue la gran novedad en la pasada convocatoria de la Selección Peruana. El lateral, nacido en Dinamarca y que puede representar a la ‘bicolor’ por la nacionalidad de su abuela materna, hizo todos los trámites correspondientes para ser considerado por el técnico Juan Reynoso, quien lo citó para su primera visita al país.

“Fue una locura, una gran experiencia. El equipo ya me había advertido un poco al respecto, pero diría que la forma en la que me recibieron y el cariño que me mostraron fue de locos. Aunque me había preparado un poco, no puedes estar listo para eso”, contó el futbolista en entrevista brindada a los medios de su club, Silkeborg, sobre su primera experiencia con la Selección Peruana.

“Me preocupaba cómo me recibirían, porque he vivido como danés, he pasado toda mi infancia en Dinamarca y nunca estuve en Perú. De repente tienes que estar ahí y formar parte de su selección nacional. Claro que me preocupaba cómo recibirían eso de mí. También está claro que era un poco cauteloso sobre de qué manera hacer las cosas, pero creo que me acogieron muy bien. Había mucho interés por mí, lo que me daba miedo por cómo lo manejarían, aunque pienso que me acogieron muy bien”, resaltó Oliver Sonne.

Sonne, sin minutos en las Eliminatorias

Oliver Sonne estuvo en la lista del partido ante Chile en Santiago, aunque no ingresó. Para el duelo en Lima frente a Argentina, el entrenador Juan Reynoso decidió que quede fuera de la nómina.

Este detalle generó controversia; no obstante, Oliver Sonne resaltó que, en todo momento, tuvo claro que primero debía conocer el entorno de la Selección Peruana.

“Siempre formó parte del plan que yo fuera y experimentara todo por primera vez, porque había cosas nuevas en cuanto a idioma, cultura, nuevos amigos y cosas así. Cuando estás dentro tratas de olvidarlo, en un estadio gigante con dj’s en vivo, cañones de humo… totalmente a la altura de las circunstancias. Una gran experiencia, claro que es una pena que no llegué a entrar al campo, pero así es como es ahora”, indicó.

Oliver Sonne y su experiencia con la primera convocatoria a la Selección Peruana

El cariño de los hinchas para Sonne

Oliver Sonne hizo énfasis en el fervor que notó en los aficionados de la Selección Peruana con su presencia, con quienes se mostró agradecido. “Son hinchas locamente entregados, muestran su amor de una manera muy diferente. Son verbales y muy exagerados de diversas maneras”, dijo.

El lateral es uno de los futbolistas destacados del Silkeborg que marcha en el segundo lugar de la liga danesa, a un punto del líder Copenhague. El domingo 29 de octubre, Sonne volverá a la acción cuando reciba a OB por la jornada 13 del certamen.

