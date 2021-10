Perú vs. Bolivia | Fuente: FPF

El último domingo la Selección Peruana cayó por 1-0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz y, tras el compromiso, Marcelo Martins, delantero y goleador de la 'verde', se refirió a esta importante triunfo y elogió a Pedro Gallese.

"Su arquero fue increíble, hizo un montón de atajadas y mantuvo el cero. Ahora nosotros debemos cambiar el chip lo más rápido posible y que esta confianza transmita para hacer un mejor partido el jueves", indicó Martins en conferencia de prensa.

En tanto al trámite del partido, el delantero de Cruzeiro indicó que tuvieron varias ocasiones para poder convertir: "Muchas veces el sufrir de esta manera te hace tener un grupo, un equipo, que no solo dependa de un jugador. Aunque nos quedamos con un jugador menos, estábamos unidos y no dejamos de intentar. Parecía que la pelota no quería entrar, no estábamos en nuestro día".

Si bien Bolivia ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones, Marcelo Martins se mostró optimista en tanto a la ilusión de poder clasificar al Mundial Qatar 2022: "Nosotros siempre estamos obligados a sumar de local, porque hemos perdido puntos en casa y ahora tenemos la oportunidad de rescatarlos para nuestro objetivo que es la clasificación al mundial. Yo lo veo de una manera muy clara, que si ganamos nos metemos de nuevo en la pelea por la clasificación, el cuarto o quinto lugar es lo que quiere Bolivia".

