DT de Bolivia: "Perú está necesitado, convocó a sus históricos, jugadores que conocen la presión"

Mientras la Selección Peruana desarrolla sus entrenamientos en la Videna con miras a la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas, su próximo rival, Bolivia, también lleva adelante sus trabajos bajo la dirección de su entrenador Óscar Villegas.

‘La Verde’ dio inicio esta semana a las sesiones de prácticas en La Paz, aunque recién este viernes pudieron contar con todos sus futbolistas locales de la convocatoria tras la incorporación de los integrantes de Bolívar.

Bolivia se ubica en el sétimo puesto de las Eliminatorias, contando por el momento con el boleto para el repechaje intercontinental. A pesar de estar mejor ubicado que Perú, no consideran a la ‘Bicolor’ como un rival accesible.

“Para Bolivia no existe ningún equipo accesible. Somos una selección en crecimiento, que intenta mejorar en cada fecha. Perú no es el mejor ubicado en la tabla, pero eso no significa que no sea fuerte y no busque el resultado”, declaró Óscar Villegas.

Bolivia destaca la experiencia en Perú

El estratega de La Verde indicó que en la Selección Peruana existe la “necesidad” por sumar al encontrarse en el último puesto de la tabla. Por ello hizo énfasis en la convocatoria de su par, Óscar Ibáñez, quien consideró en su nómina al goleador histórico Paolo Guerrero, de 41 años.

“Vamos a encontrar un Perú motivado y necesitado porque se juega sus últimas chances para seguir en carrera por llegar al mundial. En su convocatoria tiene históricos, apuestan por la experiencia, jugadores que conocen la presión”, apuntó Villegas.

¿Cómo le fue a Bolivia como visitante en las Eliminatorias 2026?

Bolivia arrastraba la racha más larga sin ganar fuera de casa en toda la historia de las Eliminatorias mundialista. Luego de 67 partidos consecutivos sin triunfos, la Verde -desde el 1-7 ante Venezuela en 1993- volvió a celebrar cuando en setiembre del año pasado se impuso por 1-2 a Chile en Santiago.

En lo que corresponden a estas Eliminatorias, como visitante perdió 5-1 ante Brasil, 1-0 frente a Paraguay, 3-0 con Uruguay, se impuso a Chile (1-2), fue aplastado 6-0 por Argentina y también recibió la goleada 4-0 por parte de Ecuador.

La última vez que Bolivia logró sumar ante la Selección Peruana por las Eliminatorias fue en 2013. En el último cotejo en casa del camino hacia Brasil 2014, fue empate 1-1 en Lima. Óscar Ibáñez era el preparador de arqueros del comando técnico que lideraba el uruguayo Sergio Markarián.