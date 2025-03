Paolo Guerrero: "No puedo decirle no a la Selección Peruana, sería un cobarde"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana, habló este viernes en conferencia de prensa en la Videna. El experimentado delantero, de 41 años, dejó en claro que nadie tiene que convencerlo de jugar por la ‘Bicolor’, luego que meses atrás dejara entrever su retiro internacional.

"Después de la conversación que tuve con Óscar (Ibáñez), no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol. Jugar al fútbol es mi vida, pasión y dejarlo no va a ser tan fácil. Me manifesté que ya era hora que vengan jugadores jóvenes a la Selección. Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo", señaló Guerrero confirmado una conversación previa con el seleccionador Óscar Ibáñez.

A continuación, señaló que nunca le dirá no a una convocatoria de la Selección Peruana. "Si soy convocado no puedo decir no y sobre todo a mi patria a la que quiero mucho. Soy nacionalista, peleo por los míos y peleo por mi Perú. Entonces nadie me tiene que cambiar, al contrario, lo asumí con mucha tranquilidad", agregó.

El delantero de Alianza Lima, que lleva tres goles en Liga1 2025, sostuvo que sufrió por las críticas por los últimos resultados de Perú en las Eliminatorias, en la cual se encuentra en la última posición.

"Con mucha felicidad por volver a ser convocado y obviamente tenemos una responsabilidad porque los últimos resultados no han sido de gran manera y al que le han 'pegado' es a mí, más que a cualquier otro. Y esa es la verdad y no tengo que mentir. Sé que necesitamos resultados, porque son los que cambian la cara al Perú", comentó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Paolo Guerrero resaltó que habría sido un "cobarde" si le decía no al llamado de Óscar Ibáñez, debido a la mala situación de Perú en las Eliminatorias. En la próxima jornada, enfrentará a Bolivia y Venezuela, el 20 y 25 de marzo, respectivamente.

"No puedo decirle no a mi Selección, ni a mi Patria, sería un cobarde si la dejaría de esta manera porque no estamos en una buena posición dentro de la tabla de las clasificatorias. Sería un cobarde si me iría de esta manera y si me llaman voy a seguir guerreando, peleando y poniendo la cara", culminó.

La palabra de Paolo Guerrero en conferencia de prensa. | Fuente: RPP

Los partidos que le restan a Perú en las Eliminatorias:

Perú vs. Bolilvia (20 de marzo)

Venezuela vs. Perú (25 de marzo)

Colombia vs. Perú (4 de junio)

Perú vs. Ecuador (9 de junio)

Uruguay vs. Perú (9 de septiembre)

Perú vs. Paraguay (14 de septiembre)

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026