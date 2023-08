En tiempo récord: Neymar se recuperó de su lesión y estará ante Perú por Eliminatorias

Alivio en la Selección de Brasil. Neymar, una de las nuevas figuras del fútbol saudí, se recuperó de su lesión y estará presente en los encuentros por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

De acuerdo con información vertida por Globoesporte, el atacante brasileño jugará este viernes en el encuentro entre Al Hilal vs. Al Ittihad por la fecha 5 de la Liga Profesional Saudí. Luego, viajará a Brasil para enrolarse a los trabajos de la canarinha.

De esta manera, se descarta su ausencia ante Bolivia y Perú en las dos primeras fechas del proceso eliminatorio.

Neymar empezó a ser trabajos con balón

Neymar fue presentado en Al Hilal el pasado 15 de agosto, luego de una operación millonaria. Sin embargo, hasta la fecha, no ha debutado con su nueva camiseta.

Jorge Jesus, técnico del cuadro saudí, indicó que la ausencia del brasileño se debía a que tenía un par de lesiones.

"Neymar puede hacer cualquier cosa con Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar", indicó en un primer instante.

Luego, sorprendió al mostrar su incomodidad por su convocatoria a los primeros partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Ya que estamos hablando de Neymar, no sé por qué está en la plantilla de la Selección de Brasil. El jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar, y mucho menos jugar. Pero sé que estás en la llamada. Sé que este es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede (jugar)?", enfatizó el portugués.

Según Récord de Portugal, el astro brasileño tenía dos lesiones importantes en el muslo de la pierna derecha, por lo que su estreno con los Blue se dará en un mes.

"Las pruebas médicas de Al Hilal (a las que habría tenido acceso), arrojaron dos lesiones en el músculo femoral de la pierna derecha: una de menor grado, que sería tratada al final de la semana; y otro de mayor complejidad, que requeriría una recuperación de -al menos- cuatro semanas", aseguró el medio.

Sin embargo, el sábado pasado empezó a entrenar con el balón y -pese a no ser convocado en el último partido del Al Hilal- ya está listo para debutar con su nuevo club.

