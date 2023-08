¡No estará ante Perú! Neymar sería de baja un mes y se perdería los dos primeros partidos de las Eliminatorias

Neymar llegó a Arabia Saudita entre bombos y platillos; sin embargo, su debut con la camiseta de Al Hilal se hará esperar.

De acuerdo con Récord de Portugal, el astro brasileño tiene dos lesiones importantes en el muslo de la pierna derecha, por lo que su estreno con los Blue se dará en un mes.

Eso significaría -además- que no estará presente ante Bolivia y Perú por las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Qué lesiones tiene Neymar?

Según el medio portugués, las pruebas médicas de Al Hilal (a las que habría tenido acceso), arrojaron dos lesiones en el músculo femoral de la pierna derecha: una de menor grado, que sería tratada al final de la semana; y otro de mayor complejidad, que requeriría una recuperación de -al menos- cuatro semanas.

Como se recuerda, Al-Hilal emitió un comunicado oficial sobre el estado físico de Neymar, indicando que el jugador "participó en un entrenamiento como parte del programa de rehabilitación que atraviesa después de un dolor muscular".

Jorge Jesus reveló incomodidad por la convocatoria de Neymar a los partidos de Eliminatorias

Luego del partido ante Al Fayha por la Liga Profesional Saudí, el técnico portugués Jorge Jesus habló sobre el no debut de Neymar con los Blue.

En sus declaraciones, indicó que el brasileño es uno de los mejores jugadores del mundo en "condiciones físicas normales" y que ahora se encuentra lesionado.

"Neymar puede hacer cualquier cosa con Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar", indicó en un primer instante.

Luego, sorprendió al mostrar su incomodidad por su convocatoria a los primeros partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Ya que estamos hablando de Neymar, no sé por qué está en la plantilla de la Selección de Brasil. El jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar, y mucho menos jugar. Pero sé que estás en la llamada. Sé que este es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede (jugar)?", enfatizó el portugués.

