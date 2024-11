Arturo Vidal en la previa del Perú vs. Chile: "Va a ser una guerra, no tenemos miedo" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile, para lo que será el partido ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, tiene la gran novedad de Arturo Vidal. Y es que el técnico Ricardo Gareca lo convocó de cara al duelo de este viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.

El último lunes, Arturo Vidal se sumó a los trabajos de Chile en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y ahora, un día después, el volante de Colo Colo -campeón de la liga local- habló de lo que será la visita de la 'Roja' a la Selección Peruana por la jornada 11 de la cita premundialista.

"Me toca volver en un momento difícil. En un momento que no la estamos pasando bien en las Eliminatorias, pero creo que puedo ayudar mucho a este proceso. Estos jugadores seguramente se van a sentir con mucho más confianza para estos dos partidos", dijo Vidal en rueda de prensa.

La palabra de Arturo Vidal por el cotejo ante la blanquirroja. | Fuente: ESPN

Posteriormente, el popular 'Rey' dio cuenta de la capacidad de liderazgo que tiene para ayudar a su conjunto a que levante en el corto plazo. Son últimos en la tabla con 5 puntos.

"Seguramente cada vez que me toque hablar me van a escuchar y van a estar atentos. Trataré de estar gritando todo el rato en los entrenamientos y partidos. Mucho tiempo me tocó ser uno de los líderes acá y creo que lo hice de la mejor forma. Nos va a ir muy bien", remarcó.

Por último, Arturo Vidal comentó que él y su equipo irán con todo en condición de visitante con la idea de ganarle a Perú en la ciudad de Lima.

"De verdad que me toca un partido difícil. Es un Clásico contra Perú y he tenido la suerte de marcar muchos goles contra ellos. Tuve la suerte de marcar mucho y ojalá sea así en este partido. Voy a dejar la vida. Ojalá que pueda ayudar y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante. Ellos necesitan ganar también. En los últimos de local se han hecho muy fuertes. Va a ser una guerra, pero nos estamos preparando bien. No tenemos miedo y vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos", finalizó el mediocampista.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026 en Sudamérica?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a la 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a la 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

