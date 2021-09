Ben Brereton jugará en el Perú vs. Chile en Lima | Fuente: Instagram

Resta una semana exacta para la vuelta de las Eliminatorias Qatar 2022 y la Selección Peruana medirá fuerzas en su primer duelo de la fecha triple de octubre con Chile, un rival directo en cuanto a sus aspiraciones de ascender en la tabla de posiciones.

Chile no pasa por un buen momento, pues solo sumó 1 de los últimos 9 puntos posibles, además, para el ‘Clásico del Pacífico’ no contará por suspensión con su figura Arturo Vidal. No obstante, ‘La Roja’ recuperará para el duelo al delantero Ben Brereton.

Debido a las restricciones para viajar a Sudamérica de los jugadores que actúan en Inglaterra, Ben Brereton fue baja en la fecha triple de setiembre, aunque ahora la ANFP alcanzó un acuerdo para tener al delantero de 22 años.

“Estoy planeando ir el domingo y luego veremos cuáles son las exenciones. Estoy feliz de ir allí y representar a mi país”, señaló el atacante en ‘Lancashire Telegraph’.

Ben Brereton, la carta de Chile ante Perú

Ben Brereton debutó con Chile en la Copa América 2021, donde dejó buenas impresiones en el ataque. Se ganó el puesto como titular y contribuyó con un gol y una asistencia. Además, pasa por su mejor momento con el Blackburn Rovers de la Championship.

Marcó 6 tantos en sus tres recientes encuentros y acumula 9 anotaciones en el ascenso inglés. Así, afirmó sentirse bien para jugar con ‘La Roja’ ante la Selección Peruana.

“Estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido de los fanáticos de Blackburn y de los fanáticos de Chile. Realmente me ha dado confianza y motivación. Estoy contento donde estoy”, aseguró.

Chile marcha en el octavo lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 con 7 puntos y en octubre se medirá con Perú, Paraguay y Venezuela.





NUESTROS PODCAST

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.