Perú vs. Chile: análisis táctico del mediocampo de 'La Roja' en las Eliminatorias

Transcurrida ya la mitad de fechas de las Eliminatorias, el margen de posibilidades se reduce para las selecciones que se encuentran fuera de la zona de clasificación a Qatar, como es el caso de Perú y Chile. Los próximos rivales se encontrarán comprometidos por la necesidad para sus opciones a futuro.

Chile es octavo con 7 unidades y en la pasada fecha triple apenas pudo sumar un punto. Otras siete selecciones ganaron al menos un partido, entre ellas Perú, que se posiciona séptimo con 8.

Dos rivales directos, pero que claramente no llegan en su mejor forma. En el caso de ‘La Roja’, además de la producción, está el factor de las ausencias de Arturo Vidal, Eugenio Mena y Eduardo Vargas que llevarán al técnico Martín Lasarte a modificar considerablemente su once y propuesta.

En septiembre, Chile perdió de local contra Brasil, aunque reflejó su mejor presentación respecto a sus duelos posteriores.

Aquella vez Lasarte planteó un 1-3-5-2 que le permitió hacerse del manejo de las acciones y retener el cuarteto de ataque de Tité. Contó con volantes/laterales y el tradicional trivote, con Erick Pulgar en la base y Arturo Vidal y Charles Aránguiz de medios internos. El rol de Vidal resultó importante, saltando con orden al momento de la presión y alternando su movilidad para hallar espacios entre Casemiro y Guimaraes. A Brasil le costó encontrar vías por el carril central, pues Pulgar fue frecuentemente el respaldo para la cobertura

Distribución de Chile vs. Brasil. Vidal conformando el trivote del medio con Aránguiz y Pulgar en la base

Ante Ecuador y Colombia la distribución y funciones variaron. Suspendido Pulgar, Lasarte optó por Claudio Baesa en Quito, un centrocampista más caracterizado a la destrucción. Ahí compartió la base de eje con Aránguiz, mientras que Vidal se movió detrás de Eduardo Vargas. Si con Brasil estuvo más retenido, Arturo fue liberado contra Ecuador, sin embargo, Chile cayó en inferioridad en un espacio clave como el carril central.

Sus volantes externos (Isla – Meneses) fueron fijados por los laterales rivales y Vidal lució intermitente posicionalmente. Así, Ecuador dominó con practicidad dicho sector y acostumbró a verse en superioridad contra Baesa – Aránguiz. Sin coordinación y prácticamente Vargas y Vidal descolgados, ‘La Roja’ se desordenó cuando decidió saltar sobre las marcas y Ecuador encontró espacios libres para encararse contra la línea defensiva.

Aunque Baesa ofrece más agresividad que Pulgar, ubicarse a la altura de Aránguiz y verse superado en número en su posición exponía más a Chile. Charles llegaba destiempo a las marcas. No existía ese respaldo de cobertura en el medio que sí contra Brasil, pero Ecuador tampoco supo sacar provecho de esas ventajas.

Inferioridad de Chile por el carril central del mediocampo ante Ecuador | Fuente: Composición

Contra Colombia Lasarte nuevamente tocó el mediocampo. Golpeado Aránguiz, Baesa se mantuvo y retornó Pulgar, ambos a la misma altura. Repitió el 1-4-4-1-1 para distribuir, donde otra vez Arturo Vidal estuvo detrás del ‘9’, que fue Iván Morales.

Cuando Colombia salía con balón, Chile cedía el avance con un bloque medio bajo para la presión. Ocupados en no verse superados en número en el medio, Vidal se aproximó más al eje, pero incapaz para fortalecer dicho sector. Con Baeza y Pulgar también se lució grietas constantes, principalmente en la primera mitad donde el local pudo tener una diferencia amplia en el marcador.

Espacios encontrados por los delanteros colombianos a espaldas de la segunda línea y llegadas tardías para saltar en la presión. Esto obligó a Chile a querer compensar adelantando su zaga para protegerse, pero con la virtud de un lanzador como Juan Fernando Quintero consiguió hallar espacios para jugar a campo abierto con todos los metros otorgados en favor de sus delanteros.

Colombia superó constantemente el eje Baeza-Pulgar. Vidal desconectado del balón | Fuente: Composición

Frente a Perú no estará Vidal, aspecto que lleva a pensar que Martín Lasarte protegerá su medular contra un rival que gusta de fluir por el carril central. En sus últimos partidos no funcionó para las vigilancias ni relevos dos hombres en la base, por lo que el trivote tomaría sentido en Lima. ‘La Roja’ necesita ganar, aunque más importante es no perder contra un rival directo.

De ser así, Tomás Alarcón del Cádiz de España tendría la misión de ser el ancla, permitiendo la compañía de dos internos, posiblemente Aránguiz y Pulgar. Alarcón apenas jugó 15 minutos en las Eliminatorias, pero su presente superlativo en LaLiga, destacándose por ser uno de los jugadores con más recuperaciones en la temporada, invitan a considerar que Lasarte no lo dejaría de lado.





