¡Sin Arturo Vidal! Chile anunció a sus convocados para el partido ante Perú en Lima por las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana enfrentará a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, partido a jugarse el viernes, 15 de noviembre, en la ciudad de Lima.

Ricardo Gareca, director técnico de Chile, anunció la lista de convocados para su visita a Perú, que aún no confirma el estadio donde se jugará este encuentro.

El entrenador argentino llamó a 25 jugadores para esta oportunidad: tres arqueros, ocho defensas, siete volantes y la misma cantidad de delanteros.

Al cuadro chileno solo le sirve sumar para seguir con el sueño de la clasificación al Mundial 2026, ya que marcha último en la table, con solo 5 puntos.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

📋🇨🇱 Los elegidos por Ricardo Gareca para la doble fecha eliminatoria de Noviembre.#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/gEanP3F8hn — Selección Chilena (@LaRoja) November 1, 2024

Los convocados de Chile para jugar contra Perú y Venezuela

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United).

Defensas: Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River Plate), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watfordf), Fabián Hormazabal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse FC) y Marcelo Morales (Universidad de Chile).

Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (América) y Luciano Cabral (León).

Delanteros: Darío Osorio (FC Midtjylland), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gonzalo Tapia (Universidad Católica) y Felipe Mora (Portland Timbers).

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Chile en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Chile se disputará el viernes 15 de noviembre. Hay que indicar, que de acuerdo a información de RPP, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) planea que el Perú vs Chile se juegue en el Estadio Nacional, pero aún no llega a un acuerdo con el IPD.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile en vivo por la fecha 11 de Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p.m.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el E. coli 0157:H7, causante de un brote mortal por comer hamburguesas en EEUU y cómo se hace una investigación de intoxicación alimentaria?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué es el E. coli 0157:H7.