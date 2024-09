¿Por qué se realizaron tres cambios antes del córner que terminó en el empate de Colombia? Esto dijo el asistente técnico de Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana sorprendió a Colombia y se adelantó 1-0 con un gol de Alexander Callens a los 68 minutos del partido disputado anoche en el Estadio Nacional de Lima, por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

A pesar de que el cuadro cafetero partía como favorito para llevarse los tres puntos, por el subcampeonato en la Copa América 2024 y el invicto en las Eliminatorias; los dirigidos por el profesor Jorge Fossati se plantaron firmes en el gramado del José Díaz y complicaron al rival. Pero una desatención en la defensa nos costó nuevamente el partido.

Y es que, en el tramo final del partido, el asistente técnico de Fossati, el uruguayo Leonardo Martins, hizo tres cambios antes de que el experimentado James Rodríguez ejecutara un tiro de esquina; que, después, sería aprovechado por Luis Díaz (82’) para empatar el partido con un remate de cabeza.

Martins -quien reemplazó anoche al profesor Fossati, suspendido por una fecha por la Conmebol- explicó en conferencia de prensa por qué dispuso el ingreso de Bryan Reyna, Jean Pierre Archimbaud y Luis Abraham en ese momento del partido, que se detuvo momentáneamente cuando Callens salió del campo ensangrentado.

Acompañado del portero Pedro Gallese, el asistente técnico del ‘Nono’ alegó que es la primera vez que “nos toca hacer un cambio con la pelota quieta”, y que se contemplaba el ingreso de Reyna y del debutante Archimbaud después del córner, pero la lesión de Callens obligó a sumar un cambio más.

🗣🎙 Leonardo Martins: "Hasta ahora lamentamos el gol de Colombia, porque es la primera vez que nos toca hacer un cambio en un balón parado en contra. Cuando vino el córner, paramos los dos cambios, pero cuando vimos que Callens estuvo en el suelo y faltaba una persona alta para… pic.twitter.com/hfopvJiwlD — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 7, 2024

Complementó que se necesitaba “una persona alta” para defender el área y no “quemar” los cambios, por lo que indicó que era vital el ingreso de Luis Abram.

“Lo íbamos a hacer después de la pelota quieta, pero cuando vemos que Alexander cayó, como que habían pedido un cambio y que faltaba una persona alta… y lo más peligroso que tenía Colombia, y podía incomodar, era con la pelota quieta. Ahí viene Lucho Abraham corriendo, porque no estaba dentro de nosotros hacerlo… y, bueno, dentro de esa ventana, hicimos los tres. Después, nada, creo que una cuotita de suerte también faltó”, declaró.

“No había más remedio de que entrara Abraham”, agregó.

“Se nos escaparon dos puntos de oro”, dice el asistente de Fossati

El técnico interino de Perú alegó que asume la responsabilidad de haber perdido “dos puntos de oro” en este tramo de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Me hago cargo porque no se puede hacer [esos cambios en pelota parada], pero como sabiendo la fortaleza de Colombia, que era de pelota quieta; para que entrara Lucho Abraham hicimos los tres cambios para no quemar la ventana. También en la previa, no sé si hay una falta contra Valera. Eh, fue como algo que se paró bastante el partido ahí, pero, bueno, se nos escaparon dos puntos de oro [sic]”, indicó el estratega.

Perú se enfrentará este martes, 10 de setiembre, a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, con la consigna de robarle puntos al equipo norteño, que marcha sexto en la tabla (8 puntos).

