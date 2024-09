Jorge Fossati manda mensaje en la previa del Perú vs. Colombia: "Estamos en condiciones de buscar el mejor resultado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo tiene claro. El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, dio una breve rueda de prensa en la previa del partido contra Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Las palabras de Jorge Fossati se dieron dos días antes del cotejo de Perú debido a que, como está sancionado con una jornada de suspensión, no lo puede hacer 24 horas antes. Así, en medio de los trabajos en el Estadio Nacional, al director técnico de la blanquirroja se le consultó por el favoritismo de Colombia en la séptima jornada.

"Es la realidad. Lo aceptamos que sea así en lo previo, pero aceptarlo no quiere decir que nos va a hacer mirar al rival de otra forma que mirarlo a los ojos y ganar. Es el momento de que nuestra idea se lleve a cabo de la mejor manera", sostuvo Fossati.

La palabra de Jorge Fossati en la Selección Peruana

En otro momento, el exestratega de Universitario de Deportes comentó otra vez que sus dirigidos están bien y que lo que pasó en la Copa América los fortaleció.

"Ya he dicho que soy consciente que no muchas personas que piensen como yo. De la Copa América hemos salido más fuertes y me parece que el equipo sigue mejorando. Ahora hemos apretado el botón de la memoria. Hay detalles", dijo.

Por último, el DT de la Selección Peruana respondió si es que ve posible ganarle a Colombia, último finalista de la Copa América 2024 contra Argentina.

"Estamos bien y fuertes. Somos conscientes de los duros rivales que nos toca enfrentar. Ahora estamos totalmente enfocados ante Colombia. Es durísimo, pero creo que nosotros como equipo estamos en condiciones de enfrentarlos y buscar el mejor resultado", finalizó el uruguayo.

Perú vs Colombia: ¿cómo formarían ambos equipos?

Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Marco López; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mujica; Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

